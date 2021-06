Paola Turani, vacanze siciliane con il pancione e i look da favola

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Adatto per questa occasione Per tutte le tasche 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Le immagini della vacanza di Paola Turani sono dolcissime. L’influencer ha trascorso dei giorni in Sicilia con il marito, Riccardo Scarpella, in quella che possiamo definire una babymoon. La “luna di miele con il bambino” è nella cultura anglosassone il viaggio che i futuri genitori si concedono prima dell’arrivo di un bebè. Incinta di un maschietto, la Turani ha ormai superato la metà della sua gravidanza e gli scatti con il pancione sono stupendi. Tra i panorami dell’isola e gli outfit da urlo, Paola ci regala delle cartoline da sogno.

Paola Turani deve aver scelto delle valigie belle capienti, a giudicare dalla quantità di look alternati in Sicilia. Non mancano ovviamente i bikini, tutti firmati Calzedonia. Dall’animalier ai fiori passando per il glitter monocolore, in fatto di costumi Paola ha l’imbarazzo della scelta. Le dolci forme materne vengono poi avvolte in maxidress comodi e arieggiati, come il caftano di Emilio Pucci o l’abito smanicato nero con stampa di coralli di Dior. Ed è proprio il brand francese il preferito della star di Instagram in occasione di questa fuga romantica. Camicioni, espadrillas, borse: la maison veste la Tury dalla testa ai piedi.

Tra le tante attività da favola, Paola Turani trova il tempo anche per una riflessione. Dopo aver parlato candidamente della sua infertilità, allo scopo di sensibilizzare su questo tema che è troppo spesso ancora un tabù, la Turani ora si interroga sul suo futuro. “Sarò una brava mamma? Riuscirò a prendermi cura del mio bambino? E se poi non ne sono capace? Sarò organizzata o sarò un disastro? E via così con le ansie, con mille paranoie e la paura di sbagliare qualcosa”, scrive sul suo profilo. Dubbi che assalgono ogni donna in attesa. Ma Paola sarà una mamma fantastica e… sempre ben vestita.

