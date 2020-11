Winnie Harlow in piscina tra micro bikini e effusioni bollenti

Colpo di testa per Winnie Harlow che ha deciso di tagliare la folta chioma corvina. Per anni siamo stati abituati a vedere la top con dei lunghissimi capelli. Ricci, lisci o con i rasta, li acconciava in vario modo ma non li accorciava mai. Adesso però, in una serie di scatti social, Winnie ha mostrato il suo nuovo look. Il caschetto corto è uno dei trend di questa stagione autunnale. Lei lo declina in una versione più sbarazzina, facendo affidamento su una piega mossa.

Si dice che quando una donna taglia i capelli sia pronta per sconvolgere la propria vita, a maggior ragione se li ha sempre portati a una certa lunghezza. Di certo a Winnie Harlow non manca il coraggio per un stravolgimento sul fattore bellezza, lei che è diventata un’icona proprio grazie alla vitiligine. Di origine jamaicane e canadesi, la pelle scura di Winnie è ricoperta da chiazze non pigmentate. Vittima di bullismo durante l’infanzia per la sua condizione fisica, la Harlow è riuscita a trovare la forza dentro di sé, trasformando i suoi difetti in pregi e diventando un’attivista che si batte contro il body shaming.

Winnie Harlow ha trovato la notorietà nel 2014 grazie al concorso America’s Next Top Model. Non ha vinto la gara, che le è però servita per farsi notare dagli esperti del settore moda. Da allora ha sfilato per i brand più richiesti e posato per i fotografi più blasonati. Anche nella vita privata Winnie ha fatto parlare di sé, principalmente per la travagliata relazione con il pilota Lewis Hamilton. Da qualche mese però sembra aver trovato la felicità accanto al giocatore di basket Kyle Kuzma e le ultime foto da lei pubblicate ne sono la conferma.

In vacanza nell’esclusivo Zenyara Estate, un’abitazione di lusso nel mezzo del deserto californiano, Winnie Harlow si è lasciata andare ad effusioni hot con lo sportivo. Il tutto è stato ben documentato da una sfilza di immagini dei due che si baciano e abbracciano in piscina. In primissimo piano il corpo spettacolare di Winnie, fasciato in un micro bikini tie-dye di Jaded o nell’intimo striminzito di Skims. “Estate per tutto l’anno”, scrive lei, mentre mostra il lato b. In effetti lì sembrano esserci temperature bollenti.

