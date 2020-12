E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Nel mese delle feste domina ovviamente il rosso, declinato in base ai gusti personali delle star. Paola Turani nella neve è una visione in un completo camicia e gonne plissettata di Falconeri. Sensuale l’approccio di Benedetta Mazza, che provoca con il pigiama infuocato di Intimissimi. Stessa tonalità per Guenda Goria che sul lungo vestito di Sienna Bee ha dei volti stampati. Per stare in tema di GF Vip Elisabetta Gregoraci mostra le gambe in un minidress color cipria di Elisabetta Franchi. Il modello le deve essere piaciuto particolarmente, perché in studio l’ha riproposto in rubino.

All’estero le star accolgono la neve e adattano i loro look di conseguenza. Bella Hadid a New York si sdraia addirittura tra i morbidi fiocchi con addosso un paio di jeans di Chrome Hearts pieni di patch con la parola Sex. Kim Kardashian mostra il famoso lato B nei pantaloni zebrati di Kwaidan Editions ma è il piumino ad attirare all’attenzione. Il modello, firmato Stradivarius, costa solo 45,99 euro. Di solito la star ha budget ben diversi!

Passando ai reali, a Londra il principe William e Kate Middleton hanno portato i figli a teatro. La duchessa era splendida e molto elegante con un abito a pois allungati di Alessandra Rich. Per chiudere, una star di casa nostra. Chiara Ferragni va al parco con Leone con un outfit total pink, tra cui una vistosa pelliccia di Gucci. Una nuance non casuale, nel suo pancione infatti c’è una femminuccia. Scopri nella nostra gallery tutti i look sfoggiati dai famosi a dicembre.

