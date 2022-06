Lilibet Diana e il mistero del vestito per il primo compleanno

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Un voto al colore Come lo indossa Da copiare 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Quello appena trascorso è stato, per usare proprio le parole dei duchi di Cambridge, “un fantastico weekend di festa”. In occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, abbiamo avuto modo di ammirare i royal più chiacchierati del mondo in una serie di appuntamenti mondani.

Il ritorno di Harry e Meghan

Dalle smorfie del principe Louis, alla grazia della principessa Charlotte fino all’aplomb del principe George, i bambini sono stati protagonisti del fine settimana. La gioia di Elisabetta, l’emozione di Carlo, l’eleganza senza eguali di Kate Middleton (GUARDALA in tour nei Caraibi), sempre impeccabile tra coat dress e cappottini: gli scatti di questi giorni di festa hanno fatto rapidamente il giro del mondo. L’occasione ha segnato però anche il ritorno nel Regno Unito del principe Harry e di Meghan Markle. Una visita tanto attesa, data la lunga assenza dei duchi di Sussex e gli attriti con gli altri membri della royal family. E’ proprio a Londra che Harry e Meghan hanno celebrato il primo compleanno della loro secondogenita, Lilibet Diana.

Lilibet in giardino

Lontani dai social e dalla mondanità, il principe Harry e Meghan Markle svelano pochissimo della loro vita californiana. Qualche red carpet, l’impegno nel sociale, le partite di polo: i due si fanno vedere in giro in rare occasioni. E’ invece riserbo assoluto sui figli Archie e Lilibet Diana, di cui sono state rilasciate solo una manciata di foto. E’ per questo che le due immagini della piccolina, pubblicate appunto in occasione del suo compleanno, assumono una valenza speciale. I capelli rossi come il papà, i lineamenti della mamma: la royal baby seduta nell’erba del giardino di Frogmore Cottage è dolcissima.

Il vestito per il party

Quando si parla di reali, si parla anche di look: nessuna scelta di guardaroba è casuale. Per questo motivo che il vestito sfoggiato da Lilibet Diana è adesso al centro di un mistero fashion. Un delicato abitino azzurro a maniche corte con ricami sul collo adornava la piccola, graziosa con un cerchietto di Village Baby in testa. Si tratterebbe dell’Angel Set di Amaia Kids, ma qui il condizionale è d’obbligo. Certo, la somiglianza con il modello pubblicato sul sito del brand è evidente, ma ci sono moltissimi designer per bambini che producono capi simili. Inoltre, il marchio non ha ad ora confermato che si trattasse di un suo prodotto.

Regalo di Kate o sgarbo di Meghan?

L’incertezza nasce soprattutto dal fatto che la casa di moda è tra le preferite di Kate Middleton, che veste spessissimo i suoi figli con le delicate proposte della stilista spagnola. Che si tratti di un regalo da parte di zia Kate e zio William? O è forse un colpo basso di Meghan Markle, che ha optato per un brand tanto caro alla cognata? In attesa di conferme o smentite, godiamoci la dolce Lilibet Diana e qualche scatto del weekend nella gallery.

Related Posts