I più letti del 2023 su Lookdavip

Giunti a fine anno è tempo di bilanci. Quali argomenti hanno catalizzato l’attenzione dei nostri lettori? Nel 2023 ci sono alcune conferme (Sanremo) e qualche novità (un solo matrimonio) tra i pezzi più letti su Lookdavip.

Personaggi

Nel 2020 era stata Wanda Nara, nel 2021 Angelina Jolie, nel 2022 era Meghan Markle. Quale è stato il personaggio più cliccato del 2023? Ovviamente Chiara Ferragni!

La regina delle influencer ha influenzato anche i vostri click. Sono quattro i pezzi che la riguardano nella nostra top ten. Il più letto è stato pubblicato ad agosto e contiene delle foto in bikini che difficilmente si vedono su Instagram

>>>Chiara Ferragni beccata dai paparazzi in bikini… senza i soliti filtri.

Il secondo pezzo riguarda un outfit sexy e sopra le righe, che stride con l’occasione in cui è stato indossato:

>>>Chiara Ferragni con il panta-mutanda… alla festa dell’asilo.

Seguono nella classifica dei più letti i primi quattro look di Chiara a Sanremo e le sue foto da baby modella, scattate quando era teen-ager e si apprestava a fare i primi passi nel mondo della moda:

>>>Chiara Ferragni baby modella: gli scatti fatti a 16 anni

Matrimoni

Dicevamo, l’unico matrimonio entrato nella classifica dei più letti di Lookdavip è quello di Laura Pausini. A marzo la cantante romagnola ha annunciato con un post le avvenute nozze con Paolo Carta, suo storico compagno. Un vestito da sposa tra tradizione e innovazione: ad accendere la curiosità è il dettaglio delle fedi nere.

>>>Bianco, blazer e velo corto: il vestito da sposa di Laura Pausini

Intimo

Da sempre un classico acchiappa-click: l’intimo delle vip incuriosisce e ogni anno finisce tra gli argomenti più letti. Nel 2023 è Belen Rodriguez ad attirare l’attenzione dei lettori con il suo fisico mozzafiato e due completi per le feste:

>>>Belen Rodriguez si spoglia: le foto in intimo insinuano il dubbio

Ma c’è un’altra conduttrice molto amata tra le nostre pagine che è entrata in classifica grazie a un particolare che caratterizza il suo vestito: Elisabetta Gregoraci.

>>>Elisabetta Gregoraci con solo… mezzo reggiseno a “Battiti Live”

Sanremo

Sono sempre i dettagli strani sul palco dell’Ariston (i tacchi di Mahmood, i cuori di Ariete, le parole nascoste nei vestiti di Lazza, i capezzoli di Rosa Chemical, la pancera di Blanco…) ad attrarre l’attenzione dei nostri lettori. Quest’anno vi abbiamo stupito anche con una serie di outfit che hanno fatto di Sanremo il festival del déjà-vu, tra look vintage e scopiazzamenti. Persino il vestito con il seno della Ferragni: lo aveva già indossato Madame, due anni prima.

A tutto gossip

Per ultimo vi segnaliamo un pezzo che racchiude molte tematiche che storicamente hanno conquistato i nostri lettori: lo shopping, un cambio look, la gravidanza. Come se non bastasse, riguarda uno dei personaggi più conosciuti e seguiti sulle pagine di gossip, una “figlia di”: ve la ricordate bionda?

>>>Aurora Ramazzotti, shopping con il pancione e… colpo di testa!

Social

Spulciando tra i nostri post, non stupisce che ai follower sia piaciuto il confronto di due foto di Belen Rodriguez in costume: a cambiare non è solo il suo fisico, ma anche la… posizione della farfallina!

Il primato del post più visto nel 2023 lo detiene però Cristina Scuccia: la ex suora sull’Isola dei Famosi ha mostrato un’evoluzione, anche nel look.

