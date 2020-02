Renée Zellweger o Irina Shayk? Bradley Cooper non sa chi scegliere

Una donna a settimana per l'attore, che rispolvera le due ex: a Londra con la modella, agli Oscar con la star della serata

Gli Oscar 2019 sono entranti nell’immaginario collettivo per la performance al pianoforte di Lady Gaga e Bradley Cooper. I due avevano riproposto sul palco del Dolby Theatre la celebre canzone Shallow, tratta dalla colonna sonora del film che li vedeva protagonisti, A Star is Born, alimentando le voci di una liason tra i due. Cooper al tempo era fidanzanto con Irina Shayk ma, dopo alcuni mesi dalla performance, la coppia è scoppiata.

Agli Oscar 2020 il protagonista del gossip è ancora una volta Bradley Cooper. L’attore è stato fotografo mentre parla affettuosamente con Renée Zellweger. I due hanno avuto una relazione durata diversi anni e terminata nel 2011, pare che al tempo Bradley non volesse sposare Renée.

All’evento la Zellweger è stata la star della serata e si è portata a casa la statuetta come migliore attrice per la sua performance in Judy. Uno dei primi ad accorrere per complimentarsi con lei è stato Cooper.

Ritorno di fiamma per la coppia? Difficile a dirsi visto che solo settimana scorsa Bradley Cooper si è messo in posa a favore di paparazzi con la ex Irina Shayk. All’after-party dei Bafta Awards a Londra infatti Irina (sexy più che mai e praticamente in mutande) e Bradley hanno posato avvinghiati e sereni. I due hanno in comune anche una figlia di due anni, Lea De Seine.

Sta di fatto che agli Academy Awards Renée Zellweger era una visione in un abito monospalla a colonna di Armani Privé. Il vestito bianco era interamente ricoperto da cristalli tubolari. Capelli raccolti e fisico scolpito completano l’outfit della cinquantenne Zellweger. Al dito Renée sfoggiava un enorme anello di diamanti e zaffiri firmato David Webb, che brillava mentre teneva ben salda la sua statuetta. Con i premi non è rimasta a mani vuote, chissà se anche il cuore è stato riempito d’amore.

