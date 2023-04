Kendall Jenner sexy in bikini è già pronta per l’estate

La primavera è iniziata da poco, ma Kendall Jenner già è pronta per l’estate. Sarà che a Los Angeles brilla sempre il sole, sarà che il suo fisico statuario è un peccato tenerlo nascosto, fatto sta che la modella non ha perso tempo per mettersi in bikini a godersi la tintarella. Sui social posta scatti sexy in cui mostra le curve e i follower apprezzano, ma sembra che questo sfoggio di sensualità sia dedicato a qualcuno in particolare… si vocifera di un nuovo fidanzato per la top che vanta un curriculum affettivo niente male.

Kendall Jenner sexy in bikini

Che sia bellissima e sexy lo sapevamo già, ma gli scatti in bikini di Kendall Jenner fanno girare la testa. Distesa sul lettino la modella si lascia baciare dal sole, e per le foto social si fa inquadrare da ogni lato mostrando gli addominali tonici e il lato B scolpito. Per il momento tintarella ha scelto un costume Heavy Manners bianco con un’elegante fantasia floreale, composto da reggiseno a balconcino e perizoma: un mix ben bilanciato di delicatezza nei colori e malizia nelle linee che regala un risultato ad alto tasso di sensualità.

Bella e innamorata

I follower di Kendall Jenner apprezzano all’unanimità il suo corpo seminudo al sole, ma tanta bellezza è dedicata a una persona soltanto. Sembra che la supermodella sia felicemente innamorata, e che a farle battere il cuore sia il cantante portoricano Bad Bunny. Dopo i rumor che circolavano da settimane, pare che la coppia non faccia più nulla per nascondersi. I due sono stati avvistati, persi in effusioni, in un locale di Los Angeles, poi durante una gita a cavallo e si vocifera di un’uscita a quattro con Hailey e Justin Bieber. Sui social non sono usciti allo scoperto, ma il loro debutto ufficiale è solo questione di tempo.

Gli ex fidanzati di Kendall Jenner

Sono tanti gli ex fidanzati famosi che Kendall Jenner ha avuto al suo fianco. Chi si ricorda la love story con Harry Styles? Si sono conosciuti nel 2013 e hanno fatto coppia per qualche anno. Dopo di lui, anche Asap Rocky ha fatto battere il cuore della modella (la storia con Rihanna, da cui ha recentemente avuto un figlio, era ben lontana).

Nel curriculum affettivo di Kendall anche alcuni sportivi: nel 2018 il giocatore dell’NBA Blake Griffin avrebbe lasciato la compagna di allora per lei. Recentemente la storia, appena conclusa, con il cestista Devin Booker.

In mezzo a loro, anche una frequentazione con quello che è più un amico molto intimo che un fidanzato, Anwar Hadid, fratello del celeberrimo duo Gigi e Bella. Un legame dovuto ovviamente al rapporto stretto che la Jenner ha con le sorelle e colleghe Hadid.

Le stagioni del cuore di Kendall Jenner

Lo scorso autunno Kendall Jenner ha chiuso la sua relazione con il giocatore dell’NBA Devin Booker, dopo circa due anni insieme e infiniti tira e molla. L’inverno se l’è goduto da single in carriera, tra Fashion Week in giro per il mondo, shooting per brand importanti, uscite con le amiche e vacanze in famiglia. Con la fine del freddo e l’inizio della primavera anche il suo cuore è rifiorito e per lei è arrivato un nuovo amore. Nell’ultimo mese non sono mancati gli avvistamenti con Bad Bunny, con cui sembra avere un’intesa perfetta. L’estate è ancora lontana, ma Kendall sembra già prontissima ad accoglierla e i suoi scatti in bikini promettono che sarà bollente…

