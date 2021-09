I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Sportive e colorate

A settembre le star salutano l’estate e pensano ai look per l’autunno. Tutte tranne Elettra Lamborghini che, per festeggiare il primo anniversario di nozze con Afrojack, è volata alle Maldive. Il suo bikini arancione di Fendi strizza sensualmente le forme. Vacanza anche per Alessandra Ambrosio, che si è concessa qualche giorno nella natura selvaggia del Parco Nazionale di Zion, nello Utah. La top model è una vision in un outfit bianco di Alo Yoga. Outfit sportivo anche per Chiara Ferragni, agguerrita in una tuta da racing multicolor aderentissima. In tema di tonalità accese, come non citare la felpa rainbow di Emma Marrone?

Abiti eleganti e magliette… parlanti

Passiamo ora alle star in abiti eleganti. Sia Anna Tatangelo (in Momonì) che Belen Rodriguez (in Stella McCartney) scelgono le fantasie floreali su base rosa. Emily Ratajkowski è infuocata nel minidress rosso di Dundas. Ci sono poi le vip che lanciano messaggi tramite il look. Rihanna gira per New York con la t-shirt Vetements che recita la scritta Think while it’s still legal (pensa finché è ancora legale) mentre Jennifer Lopez, al ristorante con Ben Affleck, sfoggia una maglietta di Dolce&Gabbana con su… sé stessa.

Reali e GF Vip

In questo mese non è mancata una sfida tra duchesse. Kate Middleton nel Regno Unito ha lasciato tutti senza fiato in occasione di una partita a tennis. La sua gonna Poivre Blanche era davvero cortissima. Gambe in vista anche per Meghan Markle che, sul palco con il marito Harry, ha optato per un candido abito bianco di Valentino.

Al GF Vip invece vince chi è più appariscente? Adriana Volpe mostra le gambe, Soleil Sorge punta sul colore. E anche Manuel Bortuzzo con le sue camicie si fa guardare! Sbircia nella gallery tutti i look di settembre delle star.

