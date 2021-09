Dua Lipa in passerella ruba il lavoro alla cognata Gigi Hadid

Da principessa del pop a star delle passerelle, il passo è stato breve per Dua Lipa. Dopo aver collezionato premi e riconoscimenti in campo musicale (5 BRIT Award, 3 Grammy e 2 MTV Europe Music Award) è pronta a sbancare tutto anche nel mondo della moda. Il suo debutto in passerella è andato in scena alla Milano Fashion Week e non con un brand qualunque. E’ stata niente meno che Donatella Versace a volerla sulla catwalk per aprire e chiudere il fashion show meneghino. Un ruolo da vera protagonista per la cantante, mentre a sua cognata Gigi Hadid, tra le top model più amate (e pagate) e di ritorno dal periodo di maternità, è toccato solo un ruolo da comprimaria.

Dua Lipa e l’amore con Anwar Hadid

Dua Lipa e Gigi Hadid si conoscono da tempo e sono sempre state affiatate, a maggior ragione da quando non sono più solo semplici amiche. La cantante è infatti legata da due anni ad Anwar Hadid, anche lui modello nonché fratello minore di Gigi e Bella Hadid. E’ stata la stessa top model a fare da cupido tra loro, ed ha colto nel segno.

Gigi e Dua insieme allo show di Fendace

Ma Gigi Hadid non ci sarà rimasta male per aver dovuto lasciare la ribalta a Dua Lipa? A quanto pare, neanche un po’. Al termine della sfilata sono state sorprese dai flash mentre chiacchieravano e ridevano insieme a Donatella Versace. Le due cognate hanno anche partecipato allo show di Fendace (stavolta Gigi in passerella e Dua nel front row), in cui sono state presentate le due collezioni nate dallo swap creativo tra Fendi e Versace.

Alla sfilata, Gigi si è anche fatta un selfie con Fedez, facendo arrabbiare Chiara Ferragni (ma questa è un’altra storia, che vi abbiamo già raccontato QUI).

Nuovo volto di Versace

Dua Lipa non è stata solo la più brillante delle tante stelle sulla passerella del brand della Medusa (oltre a lei e Gigi Hadid c’erano tante altre star come Irina Shayk e Lourdes Leon Ciccone). La casa di moda l’ha scelta anche come volto della nuova campagna Autunno-Inverno 2021, protagonista di una serie di scatti realizzati da Mert&Marcus. “In questo momento non potrei pensare a nessun’altra donna che possa esprimere meglio di lei lo spirito di Versace e di questa collezione”, ha detto Donatella. “E’ stata un’esperienza unica, quasi surreale” ha rivelato la cantante. Un amore più che una collaborazione che, sembra di capire, è destinato a durare a lungo…

