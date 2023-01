Louis Vuitton, nuovo store a Milano tra arte, moda e… pois

Louis Vuitton apre le porte del suo nuovo negozio a Milano. Lo store, che è stato inaugurato in concomitanza con il lancio mondiale della collezione Louis Vuitton x Yayoi Kusama, si trova in via Bagutta a due passi da Montenapoleone e piazza San Babila, nel pieno del quadrilatero della moda dove tanti vip amano fare shopping. La boutique, che si snoda su tre livelli, occupa gli spazi dell’ex Garage Traversi: esempio di architettura razionalista e progettato dall’architetto Giuseppe de Min, viene riconsegnato alla città completamente rinnovato.

La location

In attesa che siano terminati i lavori di ristrutturazione della storica sede di Palazzo Taverna, Louis Vuitton ha scelto l’ex Garage Traversi come sede milanese. Si tratta di un edificio storico, costruito nel 1939 e celebre per aver ospitato la prima autorimessa multipiano (ma senza rampe) della città. Per ben 20 anni è stato inattivo ma ora riprende nuova vita, ospitando lo store del celebre brand e offrendosi come spazio culturale.

Lo store di Louis Vuitton

Il nuovo negozio a Milano di Louis Vuitton si articola su tre livelli. Il piano terra è dedicato alla vendita al dettaglio di capi d’abbigliamento e accessori pensati per il mondo femminile: qui i colori sono intensi e sfumano dal giallo al fucsia. Anche il secondo piano ospita il retail ma stavolta protagoniste sono le collezioni maschili e il colore che domina è il blu klein. Il primo piano è la vera sorpresa, destinato a ospitare progetti speciali della maison che comprendono sia pop-up immersivi che esibizioni artistiche e culturali.

La collaborazione con Yayoi Kusama

Chi è passato da piazza San Babila a Milano avrà di certo notato le enormi zucche a pois che sono spuntate negli scorsi giorni. Si tratta delle opere dell’artista giapponese Yayoi Kusama, che ha collaborato con Louis Vuitton alla sua ultima collezione e a cui è dedicato l’allestimento del primo piano dello store. I pois ossessivi, tanto cari all’artista e che rendono subito riconoscibili le sue opere, coprono tutto. Dalle pareti al pavimento moltiplicandosi all’infinito sulle sfere riflettenti in metallo, arrivano anche a contaminare borse, scarpe, abbigliamento, occhiali da sole e gioielli.

Tutti pazzi per i pois

La collezione di Louis Vuitton x Yayoi Kusama ha colpito nel segno, conquistando il mondo delle fashion addicted. Non poteva restare indifferente un’icona di stile come la regina Rania di Giordania, che ha sfoggiato la sua Capucines con i pois durante l’ultima visita in Italia: un’anteprima assoluta.

Anche Anna Dello Russo si è aggiudicata la sua borsa, gialla con dot neri proprio come le famose zucche dell’artista. Per la campagna pubblicitaria invece sono state scelte supermodelle come Gisele Bundchen, Christy Turlington, Bella Hadid, Natalia Vodianova e Karlie Kloss. Gli ingredienti ci sono tutti per una collezione destinata a diventare iconica.

