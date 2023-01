Kim Kardashian compra all’asta la croce indossata da Lady Diana

Negli Stati Uniti, si sa, non c’è mai stata (né presumibilmente mai ci sarà) alcuna forma di monarchia. Una nazione libera da re e regine, che vanta però una famiglia che, per potere e visibilità, viene spesso definita “reale”. Di chi parliamo? Dei Kardashian, ovviamente. Trash, esibizionisti, esagerati: i membri di questo clan non hanno vergogna nello sbandierare le proprie ricchezze, guadagnate a colpi di reality tv e brand auto-celebrativi. La capostipite di questa pseudo-royal family, che fonda il proprio successo anche sull’uso smodato dei social, è mamma Kris Jenner, ma la più famosa in assoluto tra tutte le donne di casa è Kim Kardashian. L’imprenditrice non ha certo sangue blu nelle vene ma adesso può vantare almeno un gioiello di Lady Diana.

Il gioiello amato da Lady D

A dicembre la notizia della messa all’asta della Croce Attallah aveva fatto in un attimo il giro del mondo. Il motivo? Il 27 ottobre 1987 il gioiello era apparso al collo di Lady Diana, in occasione di un gala di beneficenza a Londra. L’outfit scelto dall’allora principessa di Galles era entrato rapidamente nella storia del costume. Lady D si era presentata all’evento con un maestoso abito nero e bordeaux d’ispirazione elisabettiana, con tanto di gorgiera, fatto realizzare su misura da Catherine Walker. Sul tessuto scuro spiccava il voluminoso prezioso, appeso a una lunga collana di perle, lunga fino all’ombelico. Un po’ sacro, un po’ profano, un po’ Madonna e, senza dubbio, molto anni 80.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sotheby’s (@sothebys)

Una croce reale

Da quel momento non si era saputo più niente del gioiello, fino a quando, pochi giorni fa, Sotheby’s ha dato l’annuncio della vendita imminente. Ma com’è fatto questo prezioso? La Attallah Cross era di proprietà di Naim Attallah, uomo d’affari di origini palestinesi ed ex amministratore delegato del luxury jewellry brand Asprey & Garrard. Creata negli anni Venti del Novecento dai gioiellieri di corte Garrard, era stata acquistata da Attollah negli anni Ottanta. Realizzata in oro e argento, ametiste (dieci di pari misura e una centrale più grande) e diamanti, per colore e dimensione non passa certo inosservata. Lady Diana, che era grande amica di Naim, si è fatta prestare diverse volte l’oggetto, pare le piacesse moltissimo. Tecnicamente però non è mai stato di proprietà della principessa del Galles né tantomeno apparteneva alla collezione della Corona britannica.

Kim all’asta

Veniamo ora al ruolo di Kim Kardashian in questa storia. La Attallah Cross è stata venduta all’asta il 18 gennaio e indovinate chi l’ha comprata? Secondo gli insider è stata proprio Kim ad accaparrarsi l’accessorio tanto caro a Lady Diana, al prezzo di 163.800 sterline (circa 190mila euro). Grande appassionata di gioielli, la Kardashian ultimamente sembra avere una predilezione per le croci. Da quando si è avvicinata, in veste di musa e direttrice creativa, alla maison Dolce&Gabbana, la socialite ha sfoggiato un pendente a tema religioso via l’altro. L’identità dell’acquirente del famoso prezioso non è stato reso noto da Sotheby’s ma la notizia viene data per certa. Così fosse, siamo sicuri che Kim non perderà occasione per farcelo sapere. Del resto lei è la regina… dei social.

