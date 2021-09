Madonna sposa fetish a New York: c’è aria di matrimonio?

La cantante si è prima strizzata nel lattice per gli MTV Video Music Awards poi ha fatto festa con il velo in testa

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Un voto al colore 6.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Pelle di porcellana, labbra turgide, occhi di ghiaccio e un outfit da far perdere la testa: avrà anche 63 anni ma, in quanto a trasgressioni, Madonna è sempre una certezza. E’ stata proprio lei ad aprire gli MTV Video Music Awards. Non è un’edizione casuale quella del 2021, si celebrano infatti i quarant’anni del canale televisivo. E chi meglio della Ciccone poteva rappresentare questo traguardo? Al Barclays Center di Brooklyn, la star si è esibita nella sua hit del 1990, Vogue, mettendo in scena uno show che ha infiammato lo stadio.

Strizzata nel lattice

“E dicevano che non sarei durata”, scrive la regina della musica su Instagram. Niente di più lontano dalla realtà, da quattro decenni infatti Madonna è sulla cresta dell’onda. Dopo una clip pre-registrata, la cantante è apparsa sul palco, più in forma che mai, stupendo il pubblico ancora una volta. Addosso aveva un elegante trench beige di Burberry ma è bastato un attimo per aprire il capo e svelare cosa ci fosse sotto. Un look total black in lattice composto da coprispalle, reggiseno (entrambi Atsuko Kudo), bustino e grembiule strizzava le forme di Madame X. Cappello con visiera di House of Harlot e un paio di altissime pump di Christian Louboutin completavano la sua mise.

Aria di matrimonio?

Camaleontica tanto nella musica quanto nei look, Madonna ha fatto la storia del costume e, proprio in occasione dei VMA’s 2021, sembra aver rispolverato un dettaglio iconico della sua carriera. Chi la potrà mai dimenticare vestita da sposa-punk in Like a Virgin? Bene, all’after party organizzato all’esclusivo club 1 Oak di New York, l’artista si è presentata con un velo nuziale (abbinato a un aderente corsetto in pizzo nero) che ha immediatamente riportato i fan al 1984. Che sia un, passateci il gioco di parole, messaggio velato per il giovanissimo (27 anni) fidanzato Ahlamalik Williams?

Related Posts