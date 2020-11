Ultimo albero alla Casa Bianca: Melania Trump fa il revival dei cappotti

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ una Melania Trump in grande forma quella che ha accolto l’albero di Natale alla Casa Bianca. Come da trazione, Melania ha atteso l’arrivo della carrozza trainata da due cavalli che trasportava il maestoso abete. La First Lady decorerà in questi giorni la White House con festoni e lucine per l’ultima volta. A gennaio infatti l’ex modella e il marito Donald Trump lasceranno il 1600 di Pennsylvania Avenue, dove prenderanno residenza Jill e Jo Biden.

Saluti affettuosi per i fotografi e un look spettacolare per Melania Trump che, ancora una volta a braccetto di un prestante militare in uniforme, non ha trattenuto la gioia per le feste in arrivo. C’è chi maligna che l’incontenibile allegria dell’ex modella sia dovuta all’imminente termine del mandato presidenziale. Melania tornerà presto a condurre una vita normale (ma sempre nel lusso, sia chiaro) e, secondo il gossip americano, potrà finalmente chiedere il divorzio al marito.

Melania accoglie l’albero con i cappotti natalizi (e costosi)

Se un sorriso così accecante non si era mai visto nei quattro anni di Melania Trump a Washington, in fatto di outfit la First Lady ha solo confermato quello che già si sapeva. Lei con la moda ci sa fare. Per accogliere l’albero di Natale Melania ha sempre indossato dei bellissimi (e costosissimi) cappotti: quadri Calvin Klein nel 2017, ancora check ma Michael Kors nel 2018, rose Dolce&Gabbana nel 2019. Quest’anno, per l’occasione festosa, Melania ha optato per un magnifico cappotto in pied-de-poule di Balenciaga, abbinato a guanti in pelle e stivali di Alaïa con il tacco alto.

La polemica sulla festa

Melania Trump non indossava la mascherina nemmeno questa volta, a conferma dell’insofferenza sua e del marito nei confronti di chi invita a usare questo strumento per proteggersi dal coronavirus. In tema di leggerezza da parte dell’amministrazione Trump sulla pandemia, in questi giorni non sono mancati nuovi battibecchi politici. Nonostante gli inviti delle autorità sanitarie a limitare assembramenti al chiuso, anche in occasione delle imminenti festività, Donald e Melania vanno nuovamente controcorrente. Per il 30 novembre infatti è in programma un party natalizio alla Casa Bianca organizzato proprio dalla First Lady. Secondo indiscrezioni, il numero degli ospiti sarà inferiore a quello degli anni scorsi e la mascherina sarà obbligatoria. Requisiti che non spazzano però via le polemiche.

Per sviare le malelingue Melania Trump si concentra su quello che le riesce meglio, fare colpo con l’outfit. Il giorno prima di ricevere l’ultimo albero, la First Lady ha pubblicato su Instagram gli scatti di questo atteso evento nei suoi anni passati alla White House. Grazia ed eleganza non sono mai mancate. Riguarda tutti i suoi cappotti natalizi nella nostra gallery.

