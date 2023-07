Valentina Ferragni sexy con i suoi costumi: la più grande fan è la sorella Francesca

Dalla partnership tra Valentina Ferragni Studio e Reina Olga nasce una linea di bikini perfetti per ogni donna... tranne che per Chiara?

Valentina Ferragni sta vivendo un’estate caldissima, che condivide con i follower. Gli impegni non le mancano, tra i viaggi di lavoro e le fughe all’insegna del divertimento, le serate mondane e le giornate di mare. Sui social racconta gli attimi più belli e festeggia i suoi successi con chi la segue, come la partnership con Reina Olga, il brand di beachwear con cui ha lanciato una stuzzicante capsule collection.

La svolta sexy di Valentina Ferragni

Da quando ha chiuso la storia lunga 9 anni con Luca Vezil, per Valentina Ferragni si è aperto un nuovo capitolo all’insegna della sensualità. Abitini succinti e outfit sexy sono all’ordine del giorno, tra maliziosi dettagli cut-out e tanta pelle a vista. Il beachwear non fa eccezione e i costumi sfoggiati sono una chiara dichiarazione d’intenti: l’estate è ancora lunga e lei non smetterà di stupirci con tante proposte maliziose. La collaborazione con Reina Olga è la ciliegina sulla torta.

Una collab al femminile

Sexy ma allo stesso tempo giocosi, con dettagli piccanti ed ironici, i costumi Valentina Ferragni Studio x Reina Olga sono pensati per esaltare ogni fisicità. L’idea della collaborazione tra i due brand nasce da una visione comune di empowerment femminile e di giovane imprenditoria italiana. Interamente Made in Italy e realizzati con tessuti pregiati, i capi sono impreziositi dall’iconica forma del gioiello Uali.

Estate in coppia?

Per quanto riguarda la vita professionale, Valentina Ferragni può ritenersi soddisfatta. Sarà lo stesso per quella amorosa? Il mirino del gossip è puntato su di lei. Si era parlato di una relazione con Matteo Napoletano, con cui ha trascorso una vacanza di fuoco in Messico e qualche giorno romantico a Los Angeles (dove abita lui). Qualche settimana dopo le voci li volevano già in rotta, ma un avvistamento all’aeroporto e alcuni scatti sibillini paiono confermare che la love story è ancora in corso. Pare che i due abbiano passato a Minorca qualche giorno a base di sole e amore, con Valentina Ferragni splendida nei suoi nuovo costumi.

Un affare di famiglia

Di certo l’estate di Valentina Ferragni prosegue anche all’insegna della famiglia. L’imprenditrice ha trascorso qualche giorno a Mykonos insieme alle sorelle Chiara e Francesca Ferragni. Il motivo del viaggio era festeggiare l’addio al nubilato di Francesca, che il 9 settembre sposerà Riccardo Nicoletti. Le tre hanno sfoggiato un look sexy via l’altro, divertendosi come matte sull’esclusiva isola greca. Il beachwear ovviamente non è mancato. E in tema di unione al femminile, la più grande fan dei costumi ideati da Valentina per Reina Olga è proprio Francesca, che ha indossato con orgoglio il modello Racehorse, in occasione del suo bachelorette di lusso. Al contrario, almeno per ora, Chiara Ferragni non si è fatta vedere con i bikini di Valentina. Tra la sua collaborazione con Calzedonia e i costi salatissimi per un post sul suo profilo Instagram, l’influencer è inarrivabile… anche per la sorella!

