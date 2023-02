Francesca Ferragni ha scelto l’abito da sposa

Il giorno delle nozze si avvicina a grandi passi e per Francesca Ferragni è arrivato il momento di scegliere l’abito da sposa. L’influencer dirà sì a Riccardo Nicoletti, da cui ha avuto a giugno il piccolo Edoardo, e ha tutta l’intenzione di lasciare ospiti e follower senza fiato. Su Instagram ha pubblicato una serie di immagini dall’atelier in cui ha scelto il vestito bianco, facendo salire la curiosità alle stelle.

L’imbarazzo della scelta

Francesca Ferragni ha optato per una creazione Atelier Emè per le nozze con Riky, ma su quale abito da sposa sia caduta di preciso la scelta c’è, ovviamente, il mistero più assoluto. Su Instagram dà qualche anticipazione e stuzzica la curiosità mostrandosi durante la prova, con diversi modelli addosso. Si va da quelli pomposi e principeschi a quelli leggeri e minimal, con ricami preziosi o con trasparenze, perline o pizzi. C’è il vestito trasformista e anche diversi capi più sbarazzini, per un cambio d’abito… insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. I follower non hanno idea di quale stile l’avrà conquistata, mentre lei ha le idee molto chiare: “Ci credete che dopo un’ora avevo già deciso?”. C’è poi un post di Riccardo Nicoletti in cui prova un abito classico in una boutique milanese: un look molto diverso dal suo stile che lascia intendere si tratti di un’occasione molto importante…

La storia d’amore

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti fanno coppia dal 2009. Vivono insieme a Milano e sono affiatatissimi e molto innamorati. Sui social sono meno presenti di Chiara Ferragni e Fedez e anche di Valentina Ferragni, ma amano comunque condividere i momenti speciali. A giugno alla loro famiglia (che comprende anche il cane Gabriella) si è aggiunto il primo bebè, Edoardo. Il 12 marzo, nel giorno del suo 33esimo compleanno, Francesca ha ricevuto la proposta di nozze da Riccardo e non ha esitato un attimo a dire di sì e a sfoggiare l’anello di fidanzamento.

Cosa si sa sulle nozze

Le nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti non sono poi così lontane, ma i dettagli emersi finora sul grande evento sono pochi e non ufficiali. Gira voce che il giorno del sì sia stato fissato per il 9 settembre e che la location sarà un castello nel Piacentino. Alle nozze di Chiara Ferragni con Fedez Francesca era stata damigella d’onore insieme a Valentina Ferragni, ed è molto probabile che anche lei vorrà le sorelle accanto a sé in questo giorno speciale. Intanto fa venire l’acquolina in bocca ai follower posando in abito da sposa, e chissà se quello che ha scelto somiglia a qualcuno di quelli provati.

