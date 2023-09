Federica Pellegrini incinta? Si veste così (e fa anche da testimonial)

Bikini seducenti, abiti scintillanti e pancione in evidenza per la campionessa di nuoto che presto diventerà mamma

Federica Pellegrini sarà presto mamma di una bambina. Lo ha annunciato insieme al marito Matteo Giunta con un video social, quando le voci su una presunta gravidanza erano già insistenti. Se prima di ufficializzare di essere incinta la ex nuotatrice aveva cercato il più possibile di nascondere il pancione, ora lo esalta: nelle foto social posa spesso in bikini e non rinuncia ai crop top o agli abiti che segnano la vita. Il suo premaman è allegro e chic, proprio come lei.

L’annuncio della dolce attesa

Per dare l’annuncio della gravidanza, Federica Pellegrini ha scelto un pigiama corto in raso Victoria’s Secret con fantasia floreale. Sollevando i lembi della camicia, la ex nuotatrice ha mostrato una scritta sul pancione. E’ in attesa di una bambina che dovrebbe nascere all’inizio del prossimo anno e lei e Matteo Giunta sono al settimo cielo. Molte volte si era parlato in passato di una presunta dolce attesa, anche prima delle nozze nell’agosto 2022, ma stavolta le voci hanno trovato conferma.

Federica Pellegrini divina in bikini

A spoilerare la gravidanza di Federica Pellegrini è stata una foto in costume che svelava un pancino sospetto. Un’estate da ricordare, questa appena trascorsa, per la nuotatrice. La scelta del costume, mai come stavolta, è diventata cruciale per accogliere le nuove forme, proteggerle o svelarle. Con Matteo Giunta a bordo piscina ha sfoggiato un bikini verde salvia con intriganti anelli sui fianchetti, in acqua con il fratello uno nero basic, per gli scatti con gli amici eccola in black&white Raffaela D’Angelo. Sua amica da tempo, sono passati ben dieci anni dalla prima sfilata per il suo brand, in costume da bagno.

La testimonial sportiva

Il rapporto con la moda è sempre stato saldo per Federica Pellegrini. Non solo una passione personale, i marchi che da anni la corteggiano e la accompagnano sono tanti e tutti di un certo livello. L’ultimo progetto fashion la vede testimonial di Marella. Collaborazione svelata sui social, prima con un video di spalle, poi con quattro foto posate in cui indossa un vestito color ciclamino. L’abito monospalla ha un drappeggio sul ventre, ma non si tratta di premaman. “Qualche mese fa”, commenta infatti la nuotatrice, lasciando intuire che adesso non riuscirebbe più ad indossarlo.

Eleganza in premaman

Per le serate da ricordare, Federica Pellegrini ha sempre sfoggiato outfit eleganti. Il suo premaman per gli eventi speciali è luccicante e sbarazzino, come il completo in lurex verde Oséree bordato di piume che ha indossato per la festa per il suo 35esimo compleanno. Alla cena romantica a Parigi con Matteo Giunta per il loro primo anniversario di nozze, la Divina ha scelto un abito bianco Asos con frange di corallini e motivo a rombo, corto e con una seducente apertura sulla schiena.

La gravidanza è ancora lunga: chissà cosa potrà ancora tirare fuori dall’armadio la Divina?

