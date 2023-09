Kaia Gerber “incravattata” per Valentino

Kaya Gerber avrà pure una mamma come Cindy Crawford, ma non chiamatela nepobaby (o, per dirla all’italiana, “figlia di”). L’avere per madre una delle top model più famose e amate di sempre può darsi sia stato un plus, ma se a 22 anni ha calcato chilometri di passerelle è merito solo delle sue (bellissime) gambe. I brand di moda se la contendono tanto per i fashion show quanto per le campagne. L’ultimo ad accaparrarsela è stato Valentino che, dopo averle affidato il primo look della sfilata estiva, l’ha scelta come protagonista del lancio della nuova collezione con la campagna Black Tie.

Una nuova idea di bellezza

Kaia Gerber per Valentino incarna la bellezza naturale, semplice e senza fronzoli, che non risponde a codici precostituiti o regole fisse. Giovane, bella e punk ma soprattutto con una personalità audace: così è ritratta negli scatti del fotografo Steven Meisel, ambientati nell’Oheka Castle di New York. Quelli che propone Kaia sono look inaspettati, indossati con un senso di ribellione e molta sicurezza. Uno scostamento dalla norma e una dimostrazione del potere dell’individualità e dell’espressione di sé. Seduta a terra o con le scarpe sulla poltrona, la Gerber regala immagini piene di fascino.

Con la cravatta nera

Elemento cardine della collezione di Valentino è la cravatta nera, la ValenTie, in passato simbolo di formalità e potere maschile e ora strumento di inclusività ed espressione personale. La black tie è presente in tutti i look indossati da Kaia Gerber: da quello rosso (colore simbolo della maison) con shorts rivestiti di rose in crepe, a quello nero che gioca con i generi, con blazer crop dal taglio maschile e gonna lunga a sirena. Anche il tubino nero si reinventa, e nella forma ricorda proprio l’accessorio da uomo, incorniciato dal colletto bianco.

Un accessorio dal forte impatto, che ritrova una nuova essenza rappresentando il suo esatto contrario: lo abbiamo visto su Kasia Smutiniak a Venezia, o su Elodie.

Non solo lavoro

Modella amatissima e richiestissima, Kaia Gerber ha le idee chiare sul suo futuro. “Non ho intenzione di sacrificare la mia vita per il lavoro” ha detto in una recente intervista. Largo quindi anche all’amore: pare che con Austin Butler abbia intenzioni serie. Secondo indiscrezioni non confermate, l’attore le avrebbe fatto la proposta e lei avrebbe detto sì. La coppia preferisce non sbilanciarsi e centellinare le apparizione pubbliche (anche se quando si fanno vedere non contengono la passione). Si amano, questo si sa, per il resto bocche cucite. A mantenere stretta la propria privacy, Kaia l’ha imparato da mamma Cindy Crawford. La vedremo sfilare a Milano?

