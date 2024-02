Melissa Satta firmata sulla neve: San Valentino da single

Carnevale in montagna con le amiche e il figlio Maddox per l'ex velina ma di Matteo Berrettini non c'è traccia

Complice la chiusura scolastica per Carnevale, le star con figli si stanno godendo qualche giorno di relax. C’è chi ha scelto il caldo e chi preferisce la montagna, come Melissa Satta. L’ex velina sta trascorrendo la settimana bianca a Madonna di Campiglio, insieme alle amiche e al figlio Maddox. Non c’è traccia di Matteo Berrettini.

Di nuovo single?

La crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sembra ormai certa. Secondo alcuni, la rottura definitiva sarebbe già avvenuta. Da sempre molto riservati, soprattutto sui social, da qualche settimana i due hanno interrotto qualsiasi attività online di coppia. Il Natale insieme, le vacanze sulla neve, poi la partenza per Melbourne, dove Melissa ha accompagnato Matteo per gli Australian Open. Alla vigilia del match di esordio il tennista si è però ritirato, per un problema al piede. Da allora la Satta e Berrettini, la cui love story sembrava andare a gonfie vele, non sono più stati avvistati insieme. Lui non le ha nemmeno fatto gli auguri per il compleanno su Instagram: un’assenza che si è fatta notare.

Sulla neve con le amiche (e Louis Vuitton)

San Valentino presumibilmente da single per Melissa Satta. Negli scatti social della sua vacanza in montagna con le amiche lei sembra felice e rilassata. I giochi nell’appartamento che condividono, le discese sulle piste insieme al figlio Maddox, le pause pranzo in rifugio: le giornate della showgirl sono piene di attività. Fashionista navigata, in valigia non poteva che mettere outfit firmatissimi. Nel candore della neve, salta all’occhio il Monogram all-over nel bomber nero di Louis Vuitton: casual ma chic. Melissa l’ha abbinato a una maschera di lusso, sempre del brand francese, e a un paio di pantaloni da sci The North Face.

Romantica in total pink

Altro giorno, altro look cool per Melissa Satta a Madonna di Campiglio. “It’s snow time” scrive lei su Instagram, nel postare una carrellata di immagini dove veste total pink. In effetti la neve alle sue spalle non manca ma a spiccare è il completo confettoso, composto da giacca e salopette. Firmato Kappa, riprende appieno il trend Barbiecore. Selfie allegri, abbracci con le amiche: Melissa è serena e in una delle foto scrive anche “always smile”. Sorridere sempre, anche nei momenti grigi. Gli occhiali scuri, firmati Rayban, celano lo sguardo ma dalle immagini si percepisce comunque la sua gioia. Guarda nella gallery le foto di Melissa Satta in montagna.

Related Posts