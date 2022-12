Giornata alla moda per Michelle Hunziker: guarda dove fa shopping

Giornata di lavoro (ma anche un po’ di divertimento) per Michelle Hunziker. La conduttrice ha trascorso svariate ore nella boutique milanese di Giorgio Armani. Secondo le indiscrezioni era lì per fare il fitting degli abiti per un nuovo progetto. Nulla si è visto dei modelli provati ma i paparazzi hanno scattato comunque molte foto della star svizzera.

In boutique

Michelle Hunziker è arrivata sorridente e solare come sempre nello store milanese di Re Giorgio. Look casual-chic per lei, con un voluminoso cappotto grigio, dei pantaloni beige in velluto a coste e un maglione bianco con lavorazioni dal sapore natalizio. Accompagnata da un paio di assistenti, si è intrattenuta qualche minuto fuori dal negozio, prima di entrare per provare una lunga serie di outfit. Ne aveva così tanti da prendere in rassegna che ha deciso di spezzare il fitting in due parti, concedendosi un pranzo in compagnia. In boutique Michelle non si è risparmiata in chiacchiere e gentilezze con i commessi, ovviamente ha anche curiosato tra gli stupendi accessori esposti tra gli scaffali. Solo lavoro o anche un po’ di sano shopping?

Re Giorgio agli eventi importanti

Ormai lo sappiamo, il binomio Michelle Hunziker e Giorgio Armani funziona alla grande. Lei si è sempre rivolta allo stilista italiano per gli abiti più importanti, quelli che hanno segnato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. A febbraio 2022 era stata la stessa Hunziker a svelare ai follower di essere impegnata per le “prove costume da Giorgio Armani, significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro”. Il progetto di allora era Michelle Impossible, lo show dove ha ripercorso tutti i momenti importanti della sua vita professionale. Due degli abiti indossati erano gli stessi che la Hunziker aveva sfoggiato nel 2007 all’Ariston, in occasione del suo prima Festival di Sanremo.

Il triangolo

Ma non c’è solo Giorgio Armani per Michelle Hunziker. Nella vita della star del piccolo schermo c’è infatti anche… Trussardi. Qui però siamo su un altro livello perché lei con Tomaso Trussardi è stata anche sposata. A inizio 2022 Michelle e Tomaso avevano annunciato la separazione, spezzando il cuore di migliaia di fan che avrebbero voluto vederli insieme per sempre. Ora, a distanza di 11 mesi dall’addio, i due si sono ritrovati. Sebbene ci siano solo foto rubate e qualche selfie sibillino, non ci sono ormai più i dubbi sul bis amoroso. Un’ulteriore conferma? In negozio da Armani, Michelle portava sulla spalla una borsa bianca firmata Trussardi. Quando la moda… parla!

