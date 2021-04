Lottie Moss tra foto bollenti e outfit striminziti

La modella, che vende immagini di lei per soli adulti, ha tempo anche per l’amore (con una donna)

My sister is Kate Moss. Mia sorella è Kate Moss. Queste le parole di presentazione di Lottie Moss sul suo profilo social. Una sorella (sorellastra in realtà, hanno lo stesso padre) tanto nota quanto ingombrante per la 23enne. Lei però è capacissima di brillare anche da sola, senza quel bagaglio familiare. Dopo aver tentato di diventare famosa come modella “tradizionale”, Lottie ha virato su una carriera hot.

Le foto a pagamento

Trasferitasi a Los Angeles in pianta stabile, Lottie Moss ha fatto discutere di recente per la sua decisione di vendere contenuti bollenti sulla piattaforma per adulti Glow, dove le immagini senza veli si possono acquistare a circa 2 euro l’una. Una scelta, quella di Lottie, che non è piaciuta per niente alla famiglia e che ha scontentato anche l’agenzia di modelle a cui appartiene, che pare stia tentando di salvare disperatamente la sua carriera nel fashion system.

Dal canto suo, Lottie Moss per ora sembra essere contenta di questa nuova opportunità di guadagno. La Moss ha modificato l’aspetto anche dei suoi contenuti Instagram, la sua pagina è ora inondata di scatti provocanti e frasi maliziose. Sono molte le immagini di nudo (ben studiato per aggirare la famosa censura del social) della bionda modella, in posa con le mani sul seno o di spalle nella vasca da bagno.

Intimo provocante e bikini striminziti

Non mancano le proposte di lingerie, dai bustini fetish di Agent Provocateur ai completini da Lolita firmati I Am Gia. Spazio anche per i bikini striminziti e i costumi sgambati, creati dalla stilista Sahara Ray. Tra l’altro Lottie Moss ha di recente dichiarato di essersi fidanzata ufficialmente con Sahara. Le due ragazze hanno postato una serie di video dove si baciano con passione e scelgono l’anello in gioielleria. Era il primo aprile e tutti hanno pensato al classico pesce. Le foto bollenti di Lottie però non sono certo uno scherzo, le trovi nella gallery.

