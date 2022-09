Nicole Daza sposa sexy per Marcell Jacobs: i dettagli dei look nuziali

Non potevano essere più romantiche di così le nozze di Marcell Jacobs e Nicole Daza. Con una cerimonia al tramonto in riva al Lago di Garda, a Gardone Riviera, sotto un arco di fiori bianchi il campione olimpico di atletica ha giurato amore eterno alla donna con cui fa coppia da 4 anni. C’erano 170 invitati pronti a gioire e sognare con loro, tra cui Gianmarco Tamberi e la sua neosposa Chiara Bontempi e il presidente del CONI Giovanni Malagò. E poi i piccoli di casa, Anthony e Megan, dolcissimi al matrimonio di mamma e papà.

La cerimonia

Dopo l’addio al nubilato e quello al celibato pazzerelli, la cerimonia è stata un sogno ad occhi aperti. Marcell Jacobs è arrivato in barca alla Torre San Marco, dove si è svolto il rito civile, accompagnato da sua madre Viviana. Nicole Daza, che festeggiava anche il suo 29esimo compleanno, l’ha raggiunto in motoscafo, bellissima e super sexy nel suo abito bianco dalle trasparenze maliziose. La festa è proseguita prima a Villa Fiordaliso per l’aperitivo e poi a Villa Alba per la cena. Si narra di un menù a base di crudité di mare e pesce di lago.

I look da sposa di Nicole Daza

Gli occhi di tutti erano, come d’obbligo, puntati sulla sposa. Nel giorno delle sue nozze con Marcell Jacobs, Nicole Daza ha puntato tutto sulla sensualità. Per la cerimonia ha indossato un abito Nicole Milano: un modello a sirena con strascico, in tulle nude con ricami grafici in pizzo effetto tattoo. Come accessori, un velo lungo 4 metri e sandali con tacco a spillo Le Silla. Cambio d’abito per il party, con la sposa che è rimasta fedele al brand ma optando stavolta per un minidress aderente con ricami scintillanti e fili di perle.

Marcell Jacobs sposo impeccabile

Se Nicole Daza era folgorante, Marcell Jacobs non era da meno. Impeccabile e decisamente elegante, lo sposo è rimasto sul classico ma senza rinunciare ai suoi tocchi personali. Per lui uno smoking nero Armani con scarpe in vernice, ma anche occhiali da sole e un vistoso orologio dal cinturino bianco. All’altare era emozionatissimo, ma quando sui sui social ha sfoggiato la fede al dito la tensione aveva lasciato il posto alla pura gioia.

