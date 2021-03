Grammy 2021, dalla profondissima scollatura Cavalli ai cristalli di Dua Lipa

Con i red carpet hollywoodiani fermi da un anno e le cerimonie che da 12 mesi si svolgono in modalità virtuale, i Grammy Awards 2021 arrivano come una ventata d’aria fresca. Perché allo Staples Center di Los Angeles un tappeto rosso (Covid-safe) c’è stato davvero, in presenza. All’evento niente pubblico, alcuni contenuti pre-registrati e i rigidi protocolli a cui ormai siamo abituati ma anche look degni di nota e sorrisi (quasi tutti senza mascherine).

Dua Lipa tra fucsia e cristalli

Sono tante le star accorse in California per prendere parte all’evento. I look più riusciti di questi Grammy Awards sono quelli di Dua Lipa. La cantante, che ha vinto il premio per Best Pop Vocal Album, ha sfoggiato due outfit firmati Versace. Sul tappeto rosso Dua era una visione con un vestito su misura della linea Atelier con uno spacco profondissimo, interamente ricoperto di cristalli swarovski. Sul palco poi la Lipa si è scatenata e, sotto a un abito a vestaglia fucsia, ha mostrato il corpo tonico in culotte e reggiseno in nuance.

Fantasia e pelle nera

Ai Grammy Awards 2021 non sono mancate le fantasie. Taylor Swift è pronta per la primavera con il minidress Oscar de la Renta interamente ricoperto di fiori. Nei due look Gucci di Harry Styles, uno sul red carpet e l’altro durante la performance, dominano i boa di piume di struzzo. Alessandro Michele ha vestito anche Billie Eilish. L’artista, premiata per il Miglior Album, ha optato per un completo pantaloni fantasia con stampate tante tigri. Con 28 Grammy vinti, Beyoncé ha fatto la storia come artista femminile più premiata. Queen Bey ha saltato il red carpet ma sul palco ha lasciato tutti a bocca aperta con un abitino in pelle nera dallo scollo esagerato di Schiaparelli Haute Couture. Capelli selvaggi, maxi orecchini e lunghissime unghie oro hanno completato la mise.

Zip e scheletri

L’award per l’outfit più sexy va senza dubbio alla rapper Doja Cat, che ha abbassato la zip del vestito Roberto Cavalli fin sotto all’ombelico. Sono due i cambi d’abito per Lizzo, reginetta del ballo nelle creazioni color pastello in tessuto shiny Balmain. Maxi fiocco Dolce&Gabbana per Megan Thee Stallion mentre Phoebe Bridges si è vestita… da scheletro. Sbircia nella gallery tutti i dettagli più curiosi nei look delle star ai Grammy 2021.

