Paola Egonu, passeggiata firmata per la pallavolista italiana

Giornata di shopping a Milano per la sportiva, che cammina per la città... con la coppa

Pomeriggio all’insegna del relax per Paola Egonu. La pallavolista è stata pizzicata a spasso per Milano in compagnia di un’amica. Bagno di folla per l’azzurra, con tanti fan che le hanno chiesto foto e autografi: lei, sorridente e con un look firmato, si è prestata agli scatti di rito.

I giorni bui

Sono stati giorni difficili per Paola Egonu. Dopo aver disputato la finale per il terzo posto ai Mondiali di Pallavolo, la sportiva, stanca di subire violenze verbali per il colore della sua pelle, aveva dichiarato che quella sarebbe stata la sua ultima partita in Nazionale. Una posizione poi rivista, ha in seguito specificato che si prenderà solo una lunga pausa, ma che ha focalizzato l’attenzione sulle sofferenze a cui Paola è sottoposta da tempo a causa dell’odio razziale. Superato il momento di crisi, la Egonu è pronta a iniziare una nuova avventura, che la vedrà giocare nella squadra del VakifBank Istanbul, in Turchia. In attesa di partire, si è concessa una pausa modaiola.

Firmata in centro

Tra una chiacchiera e una foto con i fan, Paola Enogu è stata paparazzata mentre entrava alla Rinascente di Milano. Che la sportiva sia un’appassiona di moda lo si capisce anche dall’outfit scelto per la sua giornata in centro. Un look comodo, adatto per una passeggiata, ma super firmato. Il maglione a losanghe multicolor, dal collo alto e con le maniche a tre quarti, era abbinato a dei jeans larghi con un motivo a righe di Emporio Armani. Ai piedi Paola sfoggiava delle sneakers bianchissime, le Huarache di Nike, un modello amato dai fashionisti di tutto il mondo (e che vestono bene anche il piede di Paola: sai che numero ha?). Al centro della sua mise spiccava la borsa Utility Crossbody di Louis Vuitton: multitasche e con la tracolla è versatile e chic. Infine, sul volto la Egonu portava un paio di occhiali da vista dalla montatura spessa di Michael Kors.

L’accessorio più speciale

Dalla Rinascente Paola Egonu è uscita senza sacchetti ma nel corso della sua passeggiata per Milano non era comunque a mani vuote. In mattinata infatti la pallavolista era stata a un evento, dove aveva ricevuto un premio come migliore giocatrice. L’amica che la accompagnava per il centro portava in mano la coppa, un grosso pallone da volley dorato. Nel look di Paola ci sono tanti accessori firmati ma questo sì che è da esibire con orgoglio!

