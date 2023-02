Sanremo 2023, i dettagli strani sul palco dell’Ariston

Gioielli, capelli, unghie, tatuaggi, scarpe, cinture: i look dei protagonisti del Festival di Sanremo pullulano di dettagli insoliti. Che sia per pura vanità o per portare sul palco più famoso d’Italia un messaggio di sensibilizzazione, i particolari strani non mancano mai alla kermesse musicale. Scopriamo insieme i vezzi stilistici dell’edizione 2023.

Seconda serata

Rosa Chemical stupisce con l’outfit fetish (Moschino), il make-up rosa e le lunghissime unghie laccate d’argento, con gocce fucsia in rilievo. In tema di trucco, Levante si ispira a quello di Elodie della sera prima: le due puntano sullo sguardo dark. Il taglio rotondo sullo sterno del brazer-dress di Madame, firmato Off-White, evidenzia il tatuaggio a forma di sole. In caso di dimenticanze, Lda porta una catena con il suo nome al collo. Paola&Chiara sono strette nell’alta cintura con doppio lucchetto in metallo di Dolce&Gabbana. A Sanremo luccicano anche gli Articolo 31: dalla cravatta spuntano foglie di strass.

Prima serata

Catsuit protagonista nel look sia maschili che femminili a Sanremo: l’abbiamo vista in pelle su Marco Mengoni (Versace), di cristalli su Chiara Ferragni (Dior) e trasparente su Elodie (Valentino). Francesca Mesiano dei Coma_Cose indossa una divertente collana con le ossa in swarovski di Vivienne Westwood, abbinata agli orecchini. In tema di messaggi sociali, Gianluca Grignani mostra la spilla con la bandiera arcobaleno. I Cugini di Campagna divertono con gli strumenti ricoperti di fiori colorati. Sbircia nella gallery tutte le stranezze modaiole di Sanremo 2023… c’è anche una frase particolare sul sedere della Ferragni.

