Sanremo 2023, i tre look di Paola Egonu (l’unica all’Ariston senza tacchi)

E’ abituata a stare in campo con shorts, t-shirt e sneakers ma sul palco dell’Ariston Paola Egonu non ha certo sfigurato, anzi, è apparsa sciolta e disinvolta, senza però vergognarsi di nascondere le sue fragilità. La pallavolista si è cimentata nel ruolo di co-conduttrice in occasione della terza serata del Festival di Sanremo. Tra le battute con Amadeus e Gianni Morandi e le chiacchiere con i cantanti i gara: la sportiva non ha sbagliato un colpo. Nemmeno in fatto di look.

Dalla divisa all’alta moda

“Amo l’Italia e vesto con orgoglio la maglia azzurra”, ha detto Paola Egonu durante il suo monologo, dove ha ripercorso vita privata e carriera, tra vittorie e sconfitte. All’Ariston non indossava la casacca della Nazionale ma il made in Italy era comunque presentissimo nei suoi outfit. Tre cambi per lei, tutti firmati Giorgio Armani. Una scelta ovvia quella di Re Giorgio, la sportiva è la testimonial della linea EA7 e spesso indossa i capi del brand anche nei look di tutti i giorni. Il loro è un sodalizio che funziona alla grande, infatti Paola era splendida.

Dea nel tempio della musica

Paola Egonu aveva definito Sanremo “il tempio della musica” e si è vestita di conseguenza. Il primo look, un abito monospalla color avorio con cintura intrecciata in vita, la faceva assomigliare a una dea greca. Le gambe lunghissime si muovevano sinuose sotto al tessuto lucido, mentre lei scendeva le scale, in un mix di grazia e forza. Sulla pelle esposta di braccia e spalle spiccavano piccoli tatuaggi (tra cui due donne stilizzate, una nera e una bianca, sono Paola e la sua amica Giuditta) mentre ai piedi la Egonu calzava un paio di sandali dal tacco moderato. Del resto, col il suo metro e novantatré centimetri, è già slanciatissima. Più di tutto sono però il suo sorriso contagioso e la sua spontaneità ad emergere.

Paillettes… e pianelle

Il secondo outfit, della linea Emporio Armani, è composto da un completo nero di paillettes, che brillavano sul palco. Sotto la giacca, Paola Egonu era nuda. Più volte la pallavolista si è dovuta tenere il blazer con le mani, il rischio di un incidente fashion era sempre in agguato. Una lunga collana Pomellato scendeva maliziosamente sul torace mentre ai piedi si intravedevano delle ballerine rasoterra. Elegantissime e anche abbastanza rivoluzionarie per le donne del festival, che ci hanno abituati negli anni a tacchi vertiginosi. Il trucco glitter, che si sposava perfettamente con una miriade di treccine portate sciolte, completava il look.

Scollatura profondissima

Per il gran finale Paola Enogu ha alzato ulteriormente l’asticella della sensualità, optando per un vestito in velluto nero di Emporio Armani dallo scollo generoso (anche qui ha dovuto tenere fermo il tessuto con le mani). Dopo Francesca Fagnani, la pallavolista conferma come il focus sul décolleté sia uno dei trend di questa edizione del festival. Un modello lineare, pulito e super chic per Paola, che ci ha abbinato un choker di diamanti e degli orecchini pendenti, di Pomellato. L’accessorio più importante però la Egonu lo tiene in mano: un pallone da volley che regala ad Amadeus, dopo averci scritto sopra “sii sempre grato”. E noi siamo grati per la delicatezza di Paola all’Ariston: i suoi look li trovi nella gallery.

SANREMO 2023

I look degli artisti in gara

Dettagli strani all’Ariston

Chiara Ferragni: gli abiti “parlano”

Francesca Fagnani: che eleganza!