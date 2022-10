Da Nicola Peltz Beckham a Federica Pellegrini, le vip ricordano l’abito da sposa

Senza dubbio quello delle nozze è un giorno speciale, e il suo ricordo resta indelebile nella memoria di chi l’ha vissuto. Sfogliare l’album delle foto è sempre una grande emozione che le vip, approfittando di anniversari e ricorrenze varie, amano condividere con i follower. E così ecco scattare il momento amarcord, e sui social tornano a sfoggiare l’abito da sposa.

L’anniversario di nozze social

Il 2 giugno 2014 Elena Santarelli ha sposato Bernardo Corradi tra le colline del Chianti, nel borgo di San Felice. Per l’occasione ha indossato un abito da sposa Alberta Ferretti in seta bianca con intarsi di pizzo e scarpe Le Silla. (Una t-shirt con Barbie e Ken in regalo agli amici degli sposi). Otto anni dopo è tornata a condividere il momento sui social, postando gli scatti dello scambio delle fedi.

Anche Cristina Marino ha voluto festeggiare con i follower l’anniversario del matrimonio con Luca Argentero, celebrato nel giugno 2021. Un anno dopo ha postato alcuni scatti inediti del gran giorno, in cui appare bellissima con il vestito boho-chic di pizzo bianco Armani Privé.

E’ sempre il giorno giusto

Ma non c’è bisogno di aspettare l’anniversario: è sempre il giorno giusto per ricordare le nozze sui social. Lo sa Nicola Peltz Beckham che su Instagram ha condiviso un paio di scatti in abito da sposa, in cui posa con Brooklyn Peltz Beckham per celebrare i loro primi 6 mesi da marito e moglie (e con una suocera come Victoria Beckham non è stato faceile prendersi la scena!).

Il momento dei ricordi è arrivato molto prima per Federica Pellegrini che ha aspettato solo 30 giorni per condividere il video del matrimonio con Matteo Giunta. Il suo vestito Nicole Milano color avorio, gli occhiali da sole e il grande fiore in testa sono indimenticabili.

Abito da sposa, ricordi… nobili

Quella di rivivere sui social il giorno del matrimonio è una “moda” che piace anche alla nobiltà. Ad esempio la principessa Eugenia di York ha approfittato dell’anniversario delle nozze con Jack Brooksbank per tornare a sfoggiare, almeno sui social, l’abito da sposa. Nel suo caso si tratta di una creazione di Peter Pilotto con una profonda scollatura sul retro che lasciava volutamente esposta la cicatrice che ha sulla schiena.

Rebecca Bettarini , l’italiana che ha sposato lo “zar”, ha celebrato su Instagram l’anniversario del sì al Granduca George Mikhailovich Romanoff, anche lei tornando a mostrarsi con addosso il sontuoso abito bianco e condividendo alcuni degli attimi più romantici

Per rinfrescati la memoria, guarda la gallery e scopri le foto in abito da sposa condivise dalle vip…

