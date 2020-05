La regina Elisabetta comunica con le spille: tutti i significati nascosti

Per l'ultimo discorso ai britannici la sovrana ha indossato i preziosi ricevuti per i 18 anni dai genitori... la scelta non è casuale

La sua presenza costante è stata in grado di rassicurare i britannici in tutti i suoi 68 anni di regno. Adesso però, a causa dell’emergenza Covid-19, la regina Elisabetta potrebbe non prendere parte a un evento ufficiale fino all’autunno o fino a quando non sarà disponibile un vaccino. A 94 anni la sovrana è nella categoria più a rischio e da un mese e mezzo trascorre le giornate chiusa nel castello di Windsor, assistita da un numero ristretto di personale.

In tv con la spilla ricevuta dai genitori

La regina Elisabetta ha fatto però sentire la sua presenza al popolo, ancora una volta, attraverso un messaggio televisivo. L’8 maggio, in occasione del 75esimo anniversario dalla fine della seconda guerra mondiale, la Regina ha invitato la Gran Bretagna a non arrendersi, proprio come il padre Giorgio VI aveva fatto allora, nel 1945. Sulla scrivania di Elisabetta era ben evidente una foto dell’amato papà ma c’è un altro dettaglio non casuale. Sopra al tubino ceruleo la regnante indossava una coppia di spille di acquamarina e diamanti, ricevute in dono dai genitori nel 1944, in occasione del suo 18esimo. Un messaggio che sottolinea l’importanza del ruolo della famiglia in questo periodo di crisi, che ci vede separati da molti affetti. Un gioiello caro al suo cuore, sfoggiato molte altre volte nel corso dei decenni.

Diamanti enormi e significati nascosti

Sono proprio le spille i preziosi preferiti dalla regina Elisabetta, che ne indossa sempre una nelle occasioni più importanti. Tutte hanno una storia importante alle spalle e un valore inestimabile. Come la True Lover’s Knot, un fiocco in oro e diamanti ereditata dalla regina Mary e scelta nel 2011 per il matrimonio di William e Kate Middleton.

La spilla a giunchiglia di Cartier vanta quello è considerato il diamante rosa più bello del mondo. La pietra è stata donata a Elisabetta in occasione delle sue nozze dal proprietario di miniera John Thorburn Williamson. La più preziosa è probabilmente la Granny’s Chips, composta da due diamanti da 63,6 e 94,4 carati, apparsa addosso alla regina Elisabetta alla messa del Giubileo di Diamante del 2012.

Per le nozze di Harry e Meghan, nel 2018, Elisabetta ha optato per la Richmond, altra eredità della regina Mary. La più cara al suo cuore però è una spilla di zaffiro, scelta innumerevoli volte nei decenni, dall’incontro con i Kennedy a Buckingham Palace nel 1961 al battesimo di William nel 1982 fino all’ultimo discorso di Natale del 2019. Nella gallery tutte le spille preferite delle regina Elisabetta e i loro significati.

Related Posts