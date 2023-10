Rihanna in total black per il compleanno di Asap Rocky

Prima uscita pubblica dopo il parto del secondo figlio per la popstar ma ad attirare è il look del rapper

Come ti vesti per la prima uscita pubblica dopo la nascita del tuo secondo figlio, quando sei una super star che incuriosisce il mondo intero? E’ quello che deve aver pensato Rihanna nel prepararsi per i festeggiamenti di compleanno del fidanzato Asap Rocky. Il 3 ottobre il rapper ha compiuto 35 anni e ha celebrato con RiRi all’esclusivo ristorante Carbone di New York. I loro look? Si fanno guardare.

Le prime foto di famiglia

Dopo aver dato l’annuncio della gravidanza in mondovisione al Super Bowl, ad agosto Rihanna ha partorito il suo secondo figlio, un altro maschietto. Lei e Asap Rocky erano già genitori di RZA Athelston Mayers, nato a maggio del 2022 e il cui nome è stato svelato solo un anno dopo il lieto evento. I due artisti sono infatti estremamente riservati e, benché vengano spesso paparazzati in giro in coppia per New York o Los Angeles, tengono molto alla privacy dei figli. L’annuncio del nome del secondogenito è però arrivato nel giro di poche settimane, così come un tenero scatto a quattro. Il piccolo, che si chiama Riot Rose Mayers, grazioso con una tutina rosa e stilavetti Timberland, posa in braccio al papà mentre RZA è aggrappato alle gambe di mamma RiRi. La loro è una famiglia felice e… molto stilosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miles Diggs (@diggzy)

Mamma bis in total black

A parte questo primo scatto patinato, realizzato da Diggzy, fotografo delle star, Rihanna e Asap Rocky sono stati tranquilli in quanto a vita mondana in queste prime settimane dopo il parto. Il compleanno del rapper però meritava di essere celebrato e i due si sono concessi un’uscita di coppia. Per l’occasione RiRi ha optato per il total black. I leggings con stivali incorporati, firmati Balenciaga (2.800 euro), sono gli stessi sfoggiati nella foto di famiglia. Per la cena al ristorante la popstar li ha abbinati a un top di tulle di Philosophy e a un bomber crop in raso. Capelli raccolti, occhiali scuri, grossi orecchini a cerchio e un girocollo di diamanti completavano l’outfit per la prima uscita da mamma bis.

Il look del festeggiato

Rihanna fasciata nell’outfit nero attira sicuramente l’attenzione ma il look più accattivante è senza dubbio quello di Asap Rocky. Camicia bianca con cravatta, felpa grigia, giacca a quadri sui toni del marrone, jeans baggy e stivali neri: un po’ preppy, un po’ rapper. La sigaretta spenta che tiene in bocca gli conferisce un’aria vintage. Sono però gli accessori a incuriosire maggiormente. Il cantante tiene ben salda in mano una grossa borsa rosa: è il modello Andiamo di Bottega Veneta (6.200 euro). Un tocco pink in pieno stile Barbiecore. In testa Asap Rocky sfoggia una miriade di mollette ricoperte di perle, che si abbinano perfettamente agli orecchini. Un look simile, con fermacapelli gioiello, era già stato sfoggiato dall’artista a inizio settembre, all’evento Harlem Fashion Row 2023. Cosa ne pensate? Tutte le immagini sono nella nostra gallery.

Related Posts