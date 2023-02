Dal maxi piumino all’orologio: il significato del look di Rihanna al Super Bowl

C’era molta attesa per la performance di Rihanna al Super Bowl. L’Halftime Show, l’intervallo musicale della finale tra le due squadre più forti del campionato di football americano, incolla alla tv milioni di spettatori. Il ritorno di RiRi, che non si esibiva da 7 anni, ha destato in queste settimane tantissima curiosità ma nessuno si aspettava un risvolto tanto inatteso.

La lieta novella

Come sempre accade a questo evento, la scenografia allestita per l’Halftime Show del Super Bowl, andato in scena il 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glandale, in Arizona, è stata strabiliante. Rihanna si è esibita su una piattaforma sospesa da vertigini, tra giochi di luci e movimenti scatenati del corpo di ballo. Il colpo di scena è arrivato proprio a inizio performance: la popstar ha svelato infatti un pancione pronunciato. Nessuno si sarebbe aspettato di vederla di nuovo incinta a pochi mesi dal parto ma lei ama stupire e sa farlo benissimo. In seguito allo show la notizia è stata confermata a People dall’entourage della star, pronta a diventare presto mamma bis. Lei e Asap Rocky sono già genitori di un maschietto, nato a maggio 2022.

Il look

Per il suo grande ritorno (con sorpresa) Rihanna ha optato per un look che non passava inosservato, del resto lei ci ha abituati ad outfit da capogiro nel corso della prima gravidanza. La tuta rossa con cinghie e lacci, realizzata su misura da Loewe, aveva la zip completamente abbassata. Il ventre rotondo era fasciato in un dolcevita aderente mentre il seno era incorniciato da un busto rigido in tonalità. Ai piedi, vista la fatica per l’impresa e il suo stato di gravidanza, RiRi calzava delle sneakers, certamente comode ma anche molto fashion. Si tratta dell’esclusivo modello realizzato in collaborazione da MM6 Maison Margiela x Salomon. Sul web qualcuno ha affermato come questo total red avesse riferimenti satanici, in realtà è simbolo di forza e potere.

I dettagli nascosti

Nell’outfit di Rihanna al Super Bowl non sono mancati dei dettagli dal forte significato simbolico. La cantante si è presentata sul palco con un voluminoso piumino rosso dal lungo strascico. Il modello, che è stato realizzato su misura da Alaïa, è un tributo a André Leon Talley, che ne possedeva uno simile (diventato iconico), firmato però Norma Kamali. Il giornalista di Vogue, scomparso nel gennaio del 2022 e la cantante erano molto amici. I due nutrivano un grande rispetto reciproco e in passato si sono complimentati a vicenda più volte.

Un altro particolare che non è sfuggito ai fan dell’artista è il vistoso orologio che Rihanna portava al polso. Il modello Brilliant Skelton Northern Lights di Jacob & Co. vanta 251 diamanti incastonati nella ghiera. Con il cinturino in tonalità con il resto del look, è in vendita a 87mila euro. Un oggetto raro e costoso, tanto quanto il Rolex King Midas indossato negli scatti per annunciare la prima gravidanza. I seguaci della cantante non hanno dubbi: il segnatempo è l’accessorio irrinunciabile di RiRi per svelare la dolce attesa.

La pubblicità… a sé stessa

Quando a gennaio era stata confermata la presenza di Rihanna come performer dell’Halftime Show del Super Bowl, lei non aveva perso occasione per farsi pubblicità, pubblicando una serie di scatti dove indossava una nuova capsule del suo brand, Savage x Fenty, a tema football. Domenica sera però ha fatto di più. A un certo punto, durante il suo spettacolo, RiRi si è fermata, ha preso una palette della sua linea beauty e si è aggiustata il make-up. Un’operazione di marketing destinata a far schizzare le vendite dei suoi prodotti di bellezza. Scaltrissima Rihanna: sbirciatela nella gallery.

