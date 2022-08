Rocio Munoz Morales incanta alla Mostra del Cinema di Venezia

Doppio look per la madrina dell'azione 2022 che sbarca in Laguna con le magiche creazioni di Giorgio Armani

Entra nel vivo la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (RIVEDI gli outfit del 2021). Mentre tante star sbarcano in Laguna e si preparano per la serata inaugurale del 31 agosto, la madrina di quest’anno Rocio Munoz Morales ha già incantato tutti. Doppio look per la moglie di Raoul Bova, elegantissima in Giorgio Armani.

Marinaretta tutta lustrini

La manifestazione non è dunque ancora ufficialmente iniziata ma già promette benissimo grazie a Rocio Munoz Morales. L’arrivo della madrina al molo veneziano segna il via ufficioso della kermesse. E che arrivo ci ha regato l’attrice! Per il gran debutto Rocio ha optato per un outift in perfetto stile marinaretto. La tuta nera in tulle con ricamo a micro pois è iper-femminile e i profili bianchi a contrasto la rendono ultra-chic. La spagnola ha completato il suo look con un frizzante basco nelle stesse tonalità, sensuali sandali dal tacco alto, una minibag con tracolla e la collana Panthére di Cartier. Sorrisi contagiosi, saluti per i fotografi, pose aggraziate: la Morales non sbaglia un colpo.

Una fata nel mare

Nel giorno che precede l’opening vero e proprio, è anche tradizione per la madrina bagnare i piedi nelle acque dell’hotel Excelsior. Per questo immancabile appuntamento Rocio Munoz Morales ha scelto un look fatato. Leggera, delicatissima, impalpabile: l’attrice sembra uscita da una fiaba. L’abito sui toni dell’azzurro in organza stampata dallo spirito romantico accarezza la silhouette di Rocio con dolcezza. Lei, magica Fata Turchina, danza senza scarpe nel mare, prendendo a calci le acque. I sottopantaloni conferiscono libertà di movimento e le permettono di agitare la gonna con sapienza. A completare l’outfit onirico ci pensano i preziosissimi orecchini pendenti in oro bianco con onice, smeraldi e diamanti, sempre Cartier. Fatina o marinaretta? Rocio è sempre una meraviglia.

