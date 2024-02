Sanremo 2024, prima serata: lo stile è nel dettaglio

Via, partiti! Martedì 6 febbraio è andata in scena la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. In un Ariston agghindato a festa, si sono susseguiti i trenta cantanti in gara. Tra un brano e l’altro, abbiamo assistito ai siparietti di Amadeus con Marco Mengoni, vincitore nel 2023 e co-conduttore per il gran debutto di quest’anno. Si ascoltano le canzoni e… si guardano i look. Tanti i dettagli insoliti, moltissimi i top brand: la gara è anche a colpi di stile.

Unghie, fiocchi, trecce e… orsetti

Non è una novità: a Sanremo è il dettaglio a fare la differenza. Tra tanta concorrenza, bisogna trovare il modo di stupire. Ci è riuscita BigMama, steccata in un lungo abito nero di Lorenzo Seghetti. A spiccare sono le lunghissime unghie nere con dettagli 3D. Angelina Mango canta “La noia” ma il suo look è tutt’altro: il long dress monospalla Etro con motivo paisley è arricchito da una lunghissima treccia (l’avevamo già vista su Miriam Leone con il pancione). Dopo i cuori sul green carpet, i Ricchi e Poveri puntano ancora sul rosso ma questa volta s’infiocchettano insieme in un maxi bow Vivetta. Ricoperto di orsetti di peluche, Dargen D’Amico non delude: very Moschino!

I gioielli che non ti aspetti

Dai jeans di perline Valentino al top trasparente tutto cristalli di Versace, Marco Mengoni ha fatto il pieno di consensi da parte dei fashonisti. Tra tanti spunti riusciti, a catturare l’attenzione nei suoi outfit di Sanremo è però una spilla, portata sulla giacca in pelle rossa. E’ la Bird on a Rock di Tiffany & Co. con un uccello di diamanti che regge una morganite da 35 carati (eccola su Selena Gomez). Irama, in total black, tiene con una mano il microfono e con l’altra una collana in argento intrecciata tra le dita come un rosario. Alessandra Amoroso è super chic in Monot: l’anello e il bracciale Damiani, portati sopra il lungo guanto, sono un tocco di classe senza eguali. Come non citare poi i gioielli anatomici sfoggiati dai La Sad? La riproduzione delle costole sulla pelle nuda è punk come loro.

Le più sexy

La sensualità non manca nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. Outfit da urlo per Annalisa, in Dolce&Gabbana. Autoreggenti attaccate alle culotte e niente gonna per lei, che copre in parte il corpo con un blazer nero. Total black anche per Emma, con un mindiress Marc Jacobs: i dettagli rotondi sul seno ricordano le orecchie di Topolino. Scelta più fresca per Rose Villain, giocosa (e un po’ maliziosa) con un abito-illusione firmato Marni: i fiori tridimensionali di tessuto sembrano ritagli di carta. E poi c’è Loredana Bertè, che mostra le famose gambe nel vestitino black & white di Valentino, con tanto di cravatta.

Uomini col color-block

Nella prima serata di Sanremo 2024 molti uomini osano con le nuance. I completi hanno forme (abbastanza) classiche, il twist è però nelle tonalità: a colpire è il color-block. Total white ottico per Sangiovanni (in GCDS) e per Diodato (in Zegna). Francesco Renga e Nek cantano insieme: doppiopetto terra di Siena per il primo, bluette per il secondo. Cioccolato per Mr. Rain, nei volumi over di Fendi. A strabiliare è Ghali, turchino e abbagliante in Loewe. Crop top che svela l’ombelico, maglioncino corto, pantaloni morbidi: è un tripudio di glitter (anche nelle scarpe). Guarda nella gallery tutti i dettagli sul palco dell’Ariston.

