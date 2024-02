Teresa Mannino e il “potere” delle piume

Teresa Mannino è un uragano piombato a Sanremo. Mostra una femminilità diversa, allegra e compiaciuta. Intelligenza e creatività, con tratti femministi che si rivelano con forza. Le sue origini sono il suo punto di partenza e il suo tratto distintivo. Un personaggio diverso dai soliti cliché: lo si capisce sin dal primo scalino.

Nello stesso palco su cui è tradizione che i co-conduttori passino da un abito all’altro, di diversi brand, la Mannino rompe le righe e si concede lo stesso outfit. Non solo, sui social l’attrice aveva persino anticipato il bozzetto. “La pubblico, tanto non vi rovino la sorpresa perché su di me fa tutto un altro effetto!”, aveva ironizzato. E tutti le avevamo creduto.

I quattro outfit (+ uno) disegnati da Fausto Puglisi

“Una volta che sono a Sanremo che fa non li cambio i vestiti?”, ha chiarito subito Teresa Mannino con fare da Primadonna, sfoggiando uno dei modelli Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

Il progetto è sempre lo stesso: camicia con manica ampissima a mo’ di ali, pantaloni a zampa d’elefante, che parte dal ginocchio. Stampe leopardate, zebrate e marmorizzate, piume e chiffon in un insieme eccentrico, gioioso e coerente. Non uno ma ben 4 outfit: cambia il colore ma il modello è sempre quello. Sempre uguale eppure differente, sempre scenografico, e perché no, sensuale. “È lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama e… Teresa Mannino. Ha iniziato con Witney Houston e ha finito con me”, la Mannino è orgogliosa e autoironica.

Ai quattro completi, si aggiunge un long dress nero con dettagli scintillanti verdi. “Sono vestita da alga”, ha tagliato corto.

Fausto Puglisi, a Sanremo da Belen Rodriguez

“Ringrazio il mio stilista, ma non dico chi è”. Messinese, classe 1976, Fausto Puglisi è uno stilista internazionale che ha davvero vestito celebrities di stampo internazionale e adesso disegna le collezioni Roberto Cavalli.

“Io amo tutte le DONNE LIBERE. Tutte! … ti voglio bene Teresa. Quante donne, come te, bellissime senza sapere di esserlo” è la dedica dello stilista alla sua amica.

Nemmeno il palco di Sanremo è per lui una novità: nel 2020 è lui ha disegnare i vestiti di Diletta Leotta all’Ariston. Un mood completamente diverso da quello di Teresa Mannino.

La sua creazione più famosa però, legata alla kermesse musicale, è decisamente un’altra: chi non ricorda lo spacco galeotto grazie al quale Belen Rodriguez nel 2012 mostrò la sua “farfallina”? Era proprio un vestito di Puglisi.

Il monologo sul potere

Leggerezza e autoironia, ma senza tralasciare il messaggio finale. Tra una battuta su Camilleri, e alcune citazioni naturalistiche (le formiche tagliafoglia e i babbuini che “si salutano strizzandosi il pene”) ecco che Teresa Mannino arriva al cuore del discorso.

“Gli animali umani preferiscono il potere, “il potere su”. Sugli altri uomini, sulle donne, sui bambini, sulla natura.

Anche a me piace il potere, ma “il potere di”, che ha tutta un’altra energia. Il potere di ridere e farvi ridere, di vestirmi con le piume, di cantare anche se sono stonata. Di ballare per strada anche se mia figlia mi dice “mamma smettila che mi stai facendo vergognare”.

Insomma io non sono disposta ad ignorare le storie che non sono ancora passate. Se non è passato non è il momento di passare oltre”.

Il riferimento è chiaramente al patriarcato e ai femminicidi e la Mannino ribadisce la necessità di un cambio di mentalità. Un’emergenza sociale di cui non si può non parlare sul palco di Sanremo.

