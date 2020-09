Costumi striminziti, shorts, scollature e pose tattiche: niente è troppo sexy per la ex naufraga

Sarah Altobello è un vero concentrato di sex appeal e femminilità. Nessuna mise è troppo succinta, nessuna posa è troppo hot. Sui social la ex naufraga si lascia guardare da ogni angolazione, sfoggiando con orgoglio un corpo di categoria. In perizoma mostra il lato B perfetto, senza reggiseno sfoggia il décolleté esplosivo, il tutto condito con commenti ironici e divertenti.

Che sia alle prese con l’allenamento oppure in spiaggia a rilassarsi al sole, alla seduzione social Sarah Altobello proprio non rinuncia. Senza nessuna inibizione mette in mostra tutte le sue curve su Instagram. Sfoggia i topless più azzardati, magari indossando solo slip Emporio Armani. Oppure con minigonne e shorts inguinali e pose strategiche fa esaltare il fondoschiena perfetto.

Le scollature non sono mai troppo profonde per Sarah Altobello e il seno mai troppo strizzato. Infatti suoi capi preferiti sono proprio quelli che lasciano vedere il décolleté, che si tratti di abiti da sera o di canotte sportive. All’occorrenza non esita ad abbassare la zip della felpa Diadora per lasciar intravedere un po’ di pelle nuda.

Sensualità e provocazione sono il suo tratto distintivo, ma il tutto è condito da una sana dose di autoironia. E infatti su Instagram, accanto a una foto super sexy con i glutei in primo piano, Sarah Altobello scrive: “Quando la volpe non arriva all’uva… si accontentasse delle pesche”. Oppure: “Signorì stai tosta come il pane di Altamura”, e intanto posa con un costume dagli oblò rivelatori Miasexy. O anche, commentando in dialetto in una foto in cui fa la diva: “E qui noi baresi diremmo: ‘Bella è inutile che ti atteggi col muso d piccione le menne e cos. Se non sai fare la parmiggian di melenzane nn s nesciun”. Ma quale parmigiana? Tanta malizia e un pizzico di simpatia, ecco qual è la sua ricetta segreta per far venire l’acquolina in bocca ai follower.

Dai bikini bollenti agli abiti sexy, guarda le mise più piccanti di Sarah Altobello.

