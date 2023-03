Shakira in aeroporto tra le rose Dolce&Gabbana

Ci sono donne che, quando hanno il cuore spezzato, si chiudono in casa a piangere da sole e ce ne sono altre che si mostrano più splendenti che mai. Shakira appartiene senza dubbio a questo secondo gruppo e, dopo la fine del matrimonio con Gerard Piqué, non ha mai smesso di farsi vedere in pubblico sempre grintosa e sorridente. I paparazzi l’hanno sorpresa all’aeroporto di Barcellona, in partenza per New York, con addosso un appariscente piumino a rose rosse che anticipa la primavera.

Il look da viaggio

Shakira tutta vestita di fiori sorride ai flash che la sorprendono all’aeroporto di Barcellona in partenza per New York. Per mano con lei ci sono i due figli Milan (9 anni) e Sasha (7), divertiti dalle attenzioni riservate alla mamma. Per il viaggio la cantante ha scelto un outfit comodo ma d’effetto, con jeans neri strappati e piumino Dolce&Gabbana con fantasia a rose rosse (2250 euro) abbinato al cappellino (450 euro). Completano l’outfit il secchiello Balenciaga (725 euro) e le scarpe R13 (1.200 euro).

La rottura con Gerard Piquè

Fino alla scorsa estate, Shakira era sposata con Gerard Piqué e il loro sembrava uno di quegli amori da favola. L’apparenza dietro la realtà però era diversa: da anni l’ex calciatore aveva una relazione clandestina con Clara Chia Martì e quando la pop star l’ha scoperto tutto è andato in pezzi. “Hai sostituito una Ferrari con una Twingo, un Rolex per un Casio“, ha cantato lei nella sua revenge song di cui si è parlato per settimane, con tanto di meme sui social e risposte provocatorie del diretto interessato. Lui comunque sembra molto sereno e pare anche che con la sua nuova fiamma sia pronto ad andare all’altare.

Il trasloco negli Usa

Per amore di Gerard Piqué, Shakira si era trasferita in Spagna ma ora vorrebbe traslocare in pianta stabile a Miami. La famiglia viveva in una megavilla a Barcellona a due passi da quella della suocera, con cui la popstar pare sia in rapporti pessimi. Si dice anche che i suoi figli abbiano smesso di chiamare nonni i genitori del padre, e la distanza ormai è incolmabile.

Sicuramente per la popstar non è un periodo facile, ma davanti ai flash dei paparazzi bastano un paio di occhiali da sole scuri e un sorriso sfavillante. E l’affetto dei suoi figli, che la seguono ovunque.

Related Posts