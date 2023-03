Soleil Sorge e Sophie Codegoni, lite social per colpa del beachwear

Nemiche, amiche, poi di nuovo… nemiche. Soleil Sorge e Sophie Codegoni passano dall’essere best friends a far volare stracci sui social. Stavolta il motivo del contendere è una collezione di beachwear che la Bonas di “Avanti un altro” ha lanciato per Island Coco. Alcuni follower hanno notato una forte somiglianza con quelli della collezione dello scorso anno, firmata dall’influencer italoamericana. Lo scontro social non è tardato ad arrivare.

La collezione di Soleil Sorge

L’anno scorso Soleil Sorge aveva firmato una linea di costumi per Island Coco. Una collezione sexy e audace, con capi luccicanti e metallizzati, reggiseni lace-up e slip sgambatissimi. Li aveva sfoggiati per la prima volta proprio durante una vacanza a Ibiza con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, quando aveva posato per i social in pose audaci con addosso i suoi bikini.

I costumi di Sophie Codegoni

Alcuni follower hanno fatto notare a Soleil Sorge la somiglianza tra i suoi costumi e quelli della linea che Sophie Codegoni ha firmato sempre per Island Coco. Pure lei ha proposto tessuti metallizzati e parei impalpabili e leggerissimi, anche se la prima ha puntato prevalentemente sui bikini striminziti, la seconda su linee pensate per contenere forme più abbondanti. D’altronde lei è all’ottavo mese di gravidanza, aspetta una bimba da Alessandro Basciano. Costumi dai colori accesi e intensi o dalle delicate fantasie floreali sono i protagonisti della sua capsule collection.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Island Coco | BIKINI (@islandcocobikini)

Botta e risposta social

“Siate nati originali, non morite come copie. L’autenticità è l’unica cosa che arriva nel profondo” ha detto Soleil Sorge su Instagram. Non nomina la rivale, ma a molti il riferimento è apparso chiaro. “Chi fotocopia la personalità di altri e cerca di vivere attraverso la sua vita prima o poi si accorgerà di essere pilotato dall’invidia. Ognuno nascerà, vivrà e morirà sempre in modo diverso dagli altri”, ha proseguito. Non è mancata la risposta di Sophie Codegoni, che senza mezzi termini ha commentato: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del c…”.

Amicizia tra altri e bassi

Il rapporto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni è a dir poco altalenante. Le due inizialmente erano in buoni rapporti ma, durante l’esperienza al “Grande Fratello Vip” si sono più volte scontrate. All’uscita dalla Casa sembravano aver trovato un equilibrio, tanto che a “Verissimo” avevano parlato della loro bella amicizia e avevano trascorso insieme qualche giorno di vacanza la scorsa estate. Ora sono di nuovi ai ferri corti per colpa dei costumi, faranno pace in tempo per sfoggiarli insieme in estate?

