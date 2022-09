Camilla regina consorte: la ex duchessa di Cornovaglia cambia stile

Nel Regno Unito è iniziata l’era di Carlo III. Con la morte della madre, la regina Elisabetta, avvenuta l’8 settembre, il nuovo sovrano deve prendere parte a tutti gli appuntamenti programmati per la successione. Al suo fianco c’è la moglie Camilla, ora ufficialmente Regina consorte. Insieme (anche clandestinamente) da sempre, i due sono sposati dal 9 aprile 2005 (GUARDA il suo abito da sposa). Dopo aver storto il naso per decenni, i britannici sembrano ora accettare di buon grado Camilla. Moderata e composta, ha imparato a farsi voler bene, anche a colpi di look. Sobria e moderata, tra abiti floreali e colori tenui, non ha mai azzardato proposte eccessive.

I look funebri

“È un momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia Regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo”, ha detto Carlo nel suo primo discorso da re, dimostrando ancora una volta l’affetto per la compagna. Lei, dal canto suo, in questi giorni ha saputo interpretare il suo ruolo con classe e discrezione. Per necessità di protocollo, Camilla ha indossato outfit neri, in segno di lutto. Sono due per ora i look sfoggiati dall’ex duchessa di Cornovaglia, entrambi firmati da Fiona Clare, stilista che la veste da anni. Per volare dalla Scozia a Londra e salutare i sudditi fuori da Buckingham Palace, ha optato per un abito semplice con gonna a ruota, impunture su tutta la lunghezza e zip sul décolleté. E’ invece elegantissimo il vestito in pizzo con maniche a tre quarti scelto per la proclamazione ufficiale del nuovo Re a St. James’s Palace.

Gli omaggi a Elisabetta

E’ con gli accessori che Camilla ha reso omaggio a Elisabetta II. Al collo della Regina consorte spiccavano le collane di perle, gioielli da sempre amati dalla sovrana scomparsa. Tre fili per il viaggio in aereo, quattro per la cerimonia di proclamazione. Un altro vezzo discreto ma di chiaro riferimento a Elisabetta è la spilla a forma di fiocco, che richiama la celebre True Lover’s Knot (QUI tutte le spille di Elisabetta). In oro e diamanti, simboleggia un amore forte, invincibile e duraturo. Rappresenterebbe la devozione di Camilla al marito e di conseguenza a tutta la famiglia reale. Infine, la Regina consorte è stata immortalata sulla pista dell’aeroporto con il famoso ombrello trasparente di Fulton. Un motivo di sicurezza, certo, (approfondisci QUI) ma sicuramente anche un tributo alla precedente regnante, che ha reso tanto famoso questo accessorio nel mondo.

Addio ai brand stranieri?

Camilla ha sempre avuto uno stile consono al suo ruolo ma, negli anni, ha svelato anche un interesse per il mondo del lusso. Al suo braccio non mancano le borsette Chanel, ne ha sfoggiata una anche per il viaggio da Balmoral alla capitale. La Coco in pelle quilted con il manico rigido costa circa 5mila euro. Al polso invece era impossibile non notare l’iconico bracciale della collezione Alhambra di Van Cleef & Arpels: con i fiori in agat azzurra, spiccava nei look neri. I britannici, si sa, sono attentissimi alle spese dei royal e prediligono notoriamente un approccio low-cost. Adesso che è Regina, Camilla si vedrà forse costretta ad abbandonare la passione per i top brand o almeno a prediligere stilisti made in Uk.

