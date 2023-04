Taylor Swift in tour preferisce il made in Italy

Taylor Swift torna in tour a distanza di 5 anni dall’ultima volta. Oltre tre ore di show per la pop star che, per le 52 date in giro per gli Usa, conquista con la sua musica e con i suoi outfit incredibili che cambiano ad ogni live. Tra i brand che hanno firmato i suoi abiti preziosi e spettacolari, spicca una certa passione per il made in Italy, da Versace a Roberto Cavalli e Alberta Ferretti: tutti marchi che ama e che ha sfoggiato in più occasioni.

Gli outfit Versace

Per i suoi concerti, Taylor Swift ha scelto alcuni outfit scintillanti Atelier Versace. La pop star ha sfoggiato gambe e sex appeal indossando due blazer dress. Il primo è argento, il secondo nero gessato: entrambi luccicanti di cristalli e portati con stivali over the knee in pendant. Tolta la giacca, eccola in body bustier: paillettes e perline in dégradé, uno blu e oro, l’altro rosa e azzurro. Tutto firmato dalla Medusa, brand che da sempre è sinonimo di sensualità.

Taylor Swift sul palco in Roberto Cavalli

Tra i brand made in Italy che Taylor Swift ha scelto per il suo tour americano, c’è anche Roberto Cavalli. I look, sensuali e scenografici, sono stati disegnati da Fausto Puglisi, direttore creativo del marchio. Dalla tuta asimmetrica nera con serpenti rossi che si avvolgono intorno alle curve della cantante, fino all’abito con le lunghe frange in Swarovski, è un’escalation di sensualità. Su tutti spicca il completo verde, composto da crop top e minigonna: un chiaro riferimento allo stile del suo tour precedente, e infatti lo sceglie per cantare i brani contenuti nell’album “1989”.

Romantica in Alberta Ferretti

Tra tanta sfacciata sensualità, Taylor Swift dimostra una volta di più di avere anche un animo romantico. Lo fa scegliendo una serie di longdress Alberta Ferretti in chiffon, eterei e impalpabili. I colori sono delicati e polverosi, dal lilla al verde passando per il panna e il cipria. I volumi sono morbidi e fluidi, con maniche svolazzanti che creano giochi meravigliosi. I ricami di perline e cristalli riflettono i bagliori di scena, contribuendo a creare un’atmosfera sognante. Guarda tutti i suoi outfit nella gallery…

