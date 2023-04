I look di aprile: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo aprile?

A tutto colore

Nei look di aprile delle star dominano i color accesi. Rosa brillante per Cecilia Rodriguez, che in California è sportiva con il completo Hinnominate. Ad Amici Maria De Filippi sceglie il ciclamino, declinato in un tailleur Valentino. Stesso brand per Priyanka Chopra: l’attrice nella vestaglia piumata verde, abbinata a un lungo abito nella stessa tonalità, non passa inosservata sul red carpet. A Uomini e Donne Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta: è con Alessio Corvino che vuole stare. Il lungo vestito rosso di Cristian Guarino esprime tutto il suo amore.

Evviva le fantasie!

In primavera si ha voglia di leggerezza, mood riscontrabile anche nei look allegri delle star. Arcobaleno per Nicky Hilton, che sembra una fata nell’abito multicolor di Zimmermann. Margot Robbie interpreta Barbie sul grande schermo… e sul tappeto rosso. Al Cinemacon l’attrice è un bambola con bralette e mini rosa a quadretti di Prada. Gonna e top effetto sfumato di Philosophy per Belen Rodriguez: una iena fantasiosa. Per portare a spasso il figlio Sylvester, Emily Ratajkowski opta per un abito aderentissimo effetto tie-dye di Paloma Wool.

Passione denim

Grande ritorno in tv per Ilary Blasi, ancora una volta conduttrice dell’Isola (a proposito, vi è piaciuto il suo primo outfit?). Negli scatti di lancio per la nuova stagione la padrona di casa fascia le forme perfette con una tuta in jeans di Alice + Olivia. Il modello bicolore con zip sul busto e cintura in vita ha le zampe d’elefante e le maniche corte. Scelta casual per Gigi Hadid a New York: la top mangia un gelato e si maschera con cappellino blu, camicia a righe e shorts in denim. Il tocco di lusso? La borsa Loro Piana da 2.600 euro. Sbircia nella gallery i look di aprile delle star… c’è anche Alexandra di Lussemburgo, sposa in pantaloni.

