Un tocco di rosso, le vip si preparano al Natale

Questo Natale sarà diverso dal solito. Mancheranno le grandi cene in famiglia, gli eventi mondani con gli amici, le tombolate, i viaggi verso mete esotiche e le giornate passate sulle piste da sci. Tante limitazioni, è vero, ma non significa dover rinunciare proprio a tutte le tradizioni. Dalle tavole imbandite agli alberi addobbati, certe cose non cambiano mai e, perché le feste siano davvero tali, è indispensabile un tocco di rosso. Le vip vengono in aiuto, proponendo outfit scarlatti per ogni occasione, dal cappotto di Beatrice Valli alla lingerie di Paola Turani…

Caldi e comodissimi, il maglione rosso è l’ideale per restare in clima natalizio senza rinunciare al comfort. Alessia Marcuzzi lo sceglie per addobbare l’albero insieme a Mia Facchinetti: mamma e figlia sono adorabili con il look coordinato. Il maxi pull Lorena Benatti di Karina Cascella è perfetto per i pomeriggi oziosi intorno al fuoco: portarlo come fa lei senza calze aggiunge anche un pizzico di sensualità che non guasta mai.

L’abito da sera rosso è meglio averlo sempre a portata di mano. Anche se casalinghe, sono pur sempre feste. Il Twinset scelto da Elisabetta Canalis è adatto a chi non rinuncia all’eleganza. Sensuale e raffinato, scivola con leggerezza sulle curve. Più aggressivo il tubino in vinile Giuseppe Di Morabito scelto da Anna Tatangelo, che fascia i fianchi e strizza il décolleté. Di grande effetto la scelta di Diletta Leotta. Avvolta in una nuvola di tulle è romantica sì, ma anche tanto provocante.

Dalla sera si passa alla notte, sempre restando sui toni del rosso. Quella di Francesca Chillemi si preannuncia piccante, visto che sotto le lenzuola indossa solo shorts e top in raso di seta con inserti di pizzo. Tutta un’altra storia è il pigiama a tema natalizio Pat Pat che Paola Caruso ha scelto per sé e per suo figlio Michele con, pantaloni e maniche tartan e le renne sulla maglietta.

Cerchi idee per l’outfit rosso perfetto per il tuo Natale? Guarda i consigli delle vip…

