Venezia 77 “spacca”: gambe protagoniste alla Mostra del Cinema

Nella smorfia napoletana il 77 rappresenta le gambe delle donne. Fa sorridere il fatto che quest’anno, alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, le protagoniste nei look delle star siano proprio le gambe. Affusolate, muscolose, corte, lunghe, dritte, arcuate: ce n’è per tutti i gusti. Le star sul red carpet hanno optato per abiti rivelatori, che hanno messo in mostra i loro corpi.

Georgina Rodriguez è arrivata a Venezia 77 come una diva, tra jet privato e outfit da sogno. Sul tappeto rosso ha ammaliato con un abito di Pronovias dallo spacco vertiginoso. Da poco single (ma forse c’è aria di riavvicinamento), Cecilia Rodriguez ha esibito le forme in un luccicante abito metallizzato di Maria Lucia Hohan. Metal anche per Elodie, in Versace. La cantante però è più innamorata che mai: lei e Marracash sono la coppia più hot del festival.

Non mancano i tessuti fantasiosi, come quello Etro scelto da Claudia Gerini, che svela le gambe con eleganza. Sara Lazzaro è accollata con l’abito Genny ma, sotto, opta per uno spacco laterale chilometrico. C’è ampio spazio anche per le proposte più osé. Tra sideboob e strappi nel tessuto, la modella Madalina Doroftei lascia pochissimo all’immaginazione. La più diva a Venezia 77 è una splendida Madalina Ghenea, in rosso Zuhair Murad. “Spaccate” al Lido? Le trovi tutte nella nostra gallery.

