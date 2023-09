Rita Ora, diva in Laguna: è lei la più sexy di Venezia 80

“Sono così emozionata per la mia prima volta a Venezia! Non vedo l’ora di esplorare la città” scrive Rita Ora su Instagram. Al suo gran debutto al Lido l’artista britannica si è fatta notare: grazie ai suoi look provocanti è lei la più sexy dell’edizione 2023 della Mostra del Cinema.

L’arrivo “trasparente”

Rita Ora non viaggia leggera. Per trascorrere qualche giorno in Laguna la cantante si è portata una miriade di outfit… e si è accertata di farsi immortalare indossandoli tutti. All’arrivo al Lido Rita ha creato un siparietto che ha attirato la curiosità di turisti e fotografi. Sul tradizionale motoscafo da star alla Mostra del Cinema di Venezia la Ora ha posato come una diva, con una mise molto coreografica, firmata Nina Ricci. Un fabito a pois completamene trasparente era abbinato a un reggiseno nero e a culotte di paillettes. Maxi occhiali neri a farfalla e una voluminosa pelliccia bianca completavano il suo look “da sbarco”. E’ altrettanto da diva la proposta scelta per la prima sera al Lido: il vestito rosso e nero di Moschino ha un maxi fiocco centrale e dettagli in pizzo.

Il look più sexy

Ma perché Rita Ora era a Venezia 80? La star è stata invitata per esibirsi al gala benefico organizzato da amfAR in occasione della kermesse cinematografica. Un evento molto importante per la cantante, che si è fatta accompagnare dal marito, il regista Taika Waititi. Sul red carpet però Rita ha posato da sola… e meno male. L’outfit per l’occasione fa girare la festa. Il vestito haute couture di Stephane Roland è caratterizzato da un etereo (ed enorme) fiore bianco sul fianco. Realizzato in seta nera trasparente, svela il corpo perfetto della Ora, celato solo dall’intimo color carne. Capelli sciolti con treccine wild e preziosissimi gioielli Damiani completavano il look da protagonista indiscussa della serata.

Turista casual ma firmata

Non solo lavoro per Rita Ora a Venezia. La cantante si è concessa anche delle lunghe giornate in veste di turista. Gli outfit per passeggiare tra le calli sono studiatissimi: per lei un mix di proposte casual e accessori firmati. Per l’aperitivo ecco una mise rock total black, composta da crop top in pizzo e pantaloni in pelle: tutto è firmato Zadig&Voltaire. Sono di diverso registro i look per il giorno. Per un po’ di running in Laguna Rita ha optato per degli shorts rosa Nike abbinati a reggiseno sportivo e cappellino. Spazio anche al romanticismo, con uno svolazzante abitino giallo di Lanvin. La scelta più discreta di tutte è quella per andare in aeroporto e salutare la città: leggings grigi e t-shirt scura, con baseball cap e occhiali da sole. Ma non lasciatevi ingannare, gli accessori firmati non mancano: scopriteli nella gallery… ci sono anche tutti i look sexy di Rita Ora a Venezia 80.

Related Posts