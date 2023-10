Vip teenager: il trend che spopola mostra i look anni 90

Un tuffo negli anni ’90, con i vip che su Instagram si mostrano in versione teenager alle prese con l’annuario scolastico. Un trend, reso possibile da Epik, un’app che sfrutta l’intelligenza artificiale, che sta spopolando sui social. Tantissimi i fan del gioco social tra i personaggi famosi, curiosi di vedere come sarebbero stati se, tre decenni fa, avessero frequentato una high school americana tra capelli cotonati, cravatte e colori pastello.

Lo stile anni 90

Lo stile dei teenager anni ’90 è ricreato alla perfezione: dalle acconciature, al make up agli accessori. Ci sono le ragazze che indossano la cravatta (un trend tornato in voga grazie a Valentino), in pieno mood power dressing, e quelle che portano il basco in testa proprio come si usava in quel periodo. I colori sono delicati e pastello, dal rosa al celeste fino al giallo, e le fantasie quadrettate vanno per la maggiore. I capelli sono voluminosi, sparati in alto per i ragazzi e con lunghezze mosse e frangette sfilate per le ragazze.

I vip che hanno fatto la prova

Sono tanti i vip che hanno provato l’ebbrezza di farsi catapultare lontano nello spazio e nel tempo e vedersi in versione teenager anni 90, da Claudia Gerini a Sophie Codegoni. L’app ha trasformato Simona Ventura in una cheerleader, Raffaella Fico in una giovane nerd e Giorgia Palmas in una dark girl. Ma non è un gioco che piace solo alle ragazze: anche Mariano Di Vaio e Andrea Damante si sono divertiti con la propria immagine.

Come funziona l’app

L’app che hanno usato i vip per realizzare le loro foto da teenager anni 90 si chiama Epik. E’ un software di editing fotografico che, grazie all’AI, realizza dei fotomontaggi credibilissimi adattando l’estetica a quella caratteristica di tre decenni fa, tanto nell’abbigliamento quanto nello stile generale. Basta inserire oltre al selfie anche il genere di appartenenza e avere pazienza: l’elaborazione delle immagini richiede qualche ora. Il download dell’app è gratuito, ma lo speciale filtro è a pagamento.

