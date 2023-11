Federica Panicucci, look super chic (e firmato) per il pomeriggio in compagnia

Siamo abituati a vederla in tv, a Mattino Cinque, sempre elegantissima e molto femminile. Ma anche nella vita di tutti i giorni Federica Panicucci non sbaglia un colpo in fatto di abbigliamento. La biondissima conduttrice è stata paparazzata in un pomeriggio di novembre a Milano, durante una pausa relax in compagnia: il suo look è tutto da copiare.

Al bar in compagnia

Federica Panicucci è arrivata al rinomato LùBar di Milano a bordo del suo suv nero. Dopo essere scesa dall’auto, la conduttrice fa una piccola passeggiata sul marciapiede. Un sorriso per i fotografi, una controllata al cellulare: Federica è splendida. I capelli mossi e biondi si agitano ad ogni passo. Ad attenderla al locale c’è un’amica: tra una chiacchiera e un caffè il tempo scorre veloce. Per la Panicucci è tempo di tornare alla macchina. Passo deciso e charme da vendere, l’eleganza della presentatrice è irraggiungibile.

Firmata e chic

Per il suo pomeriggio in compagnia Federica Panicucci ha optato per un outfit classico, molto chic e decisamente firmato. I leggings neri sono abbinati a un maglione bicolore di Givenchy, con il grosso logo centrale. Un sontuoso cappotto nero scende fino al polpaccio mentre ai piedi la Panicucci calza un paio di scarpe super cool. Gli stivaletti G-Lock, sempre della maison francese, hanno una zeppa inglobata, la punta affusolata e un accattivante lucchetto oro. In mano Federica tiene la borsa di Valentino (2.600 euro), modello Roman Stud, con le famose borchie immediatamente riconoscibili. Lo sguardo della conduttrice è celato da un paio di grossi occhiali scuri.

Lo stile di Federica Panicucci

Sulla cresta dell’onda da tre decenni, a 56 anni Federica Panicucci è ancora uno dei personaggi più ammirati della tv italiana. Simpatica e bellissima, conquista tutti con la sua gentilezza… e con i suoi look (bikini compresi). Tubini pastello, tailleur bon-ton, abiti tutti paillettes: sul piccolo schermo Federica è sempre impeccabile. Nella vita di tutti i giorni prediligile un approccio più sportivo ma non per questo meno accattivante. Jeans aderenti, maglioncini, stivaletti (come quelli Valentino): il suo è uno stile moderno. E per la sera? Spazio alla sensualità con i minidress, come quello Roberto Cavalli sfoggiato in occasione di una fuga d’amore con il fidanzato, Marco Bacini: guarda nella gallery gli outfit della Panicucci.

Related Posts