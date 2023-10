Syria bagnata, Elodie in…lacrime. La foto che accende i social

Voce strabiliante, tatuaggi e schiettezza. Syria spiazza il popolo di Instagram con uno scatto al cardiopalma che la ritrae con la maglietta bagnata mentre cita Elodie. Tantissimi i like, i commenti ma anche le critiche. Andiamo con ordine.

La maglietta di Syria

Tutto parte da un post su Instagram in cui Cecilia Cipressi, in arte Syria, indossa una maglietta bianca. “Lacrime mie” si legge sulla t-shirt, “Lacrime tue” sul retro. Il riferimento è ovviamente alla canzone “Due” di Elodie. Ed è lei stessa a taggare la collega nel post, mentre con le dita mima il titolo della canzone.

Dopo qualche ora, ecco il secondo contenuto: la maglietta è la stessa ma adesso è completamente inzuppata. Il risultato è che il seno della cantante, adeso al tessuto bagnato, è ben in evidenza. Lei, con i capelli bagnati, sorride divertita e nella caption scrive: “Ah il bagno in piscina… Piagni che te passa… #discreta una volta ogni tanto “#sentitilibera Cecia!!!”. Il tag ad Elodie include anche un “love u”.

La polemica

Si moltiplicano i cuori sotto la foto. Qualcuno applaude, molti citano miss maglietta bagnata, la stessa Elodie si sbilancia in una risata. Spicca però anche qualche commento stizzito. “Perché questa foto così osé? Hai forse bisogno di esporre le tue grazie per farti notare? Hai una bellissima voce, dovresti puntare su quella – Che imbarazzo – Quando si abbassa la popolarità… – Ma perche?“.

Syria legge e risponde a tono: “Che stai a rosica’?” chiede a uno, “Amore sentiamoci liberi”, dice a un altro. “Dai scherzo cazzeggio ogni tot domani posto un video dove canto”, ma il fiume non si placa e lei disattiva i commenti.

Doppia citazione per Elodie

Il riferimento al ritornello di “Due”, non è l’unico endorsement che Syria ha fatto ad Elodie. Con l’uscita di “A fari spenti”, infatti, la cantante è stata criticata per essersi mostrata completamente senza veli sui social. Nel video la si vede anche emergere dall’acqua, con una canottiera bianca. A far parlare non è stato soltanto il cambio di colore degli occhi, ma anche l’ostentazione del corpo nudo. Elodie aveva risposto alle critiche mostrando colleghi uomini comparsi nudi ma non per questo criticati. Una rivendicazione di libertà che è stata sostenuta e riproposta da Syria.

Inarrestabile Elo

Nemmeno il tempo di emergere dalle acque del singolo ed ecco Elodie completamente immersa… nella moda. A Milano ha presenziato, elegantissima in Valentino, ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Poi a Parigi il gran debutto: eccola sulla passerella di L’Oreal, nuova ambassador del colosso del beauty.

Con un vestito nero fasciante la cantante ha calcato la passerella parigina tra gli applausi. Fiera, sicura e bellissima.

