Bebè in arrivo: l’annuncio sopra le righe dello stilista Philipp Plein

Che Philipp Plein ami esibire il lusso non è certo una novità. Lo stilista, che ha costruito un impero nel fashion, si gode il frutto del suo lavoro e mette in mostra i suoi acquisti senza vergogna. Le ville sparse per il mondo, da Monte-Carlo a Los Angeles, con pezzi d’arte degni di un museo, i jet privati e il parco auto dal valore inestimabile (vi ricordate le cause legali con Ferrari per l’esposizione non autorizzata del marchio del Cavallino?). Non stupisce dunque che per annunciare l’arrivo di un bebè Plein abbia fatto le cose in grande.

Le donne al suo fianco

Sono tante le donne che negli anni hanno ruotato intorno a Philipp Plein. Le più famose sono state senza dubbio Aida Yespica, con cui ha fatto coppia nel 2011, e Madalina Ghenea, che si era anche tatuata la parola Philipp sul collo (dopo la rottura il tattoo è stato rimosso). Nel mezzo una sfilza di modelle e un figlio, Prince Romeo, nato dalla relazione con la brasiliana Fernanda Rigon. Poi, nel 2019, il designer si è innamorato di Lucia Bartoli. Nonostante la forte presenza sui social, di Lucia non si sa quasi niente. Età, nazionalità, occupazione: è tutto un mistero. Quello che sappiamo per certo è che lo stilista tedesco e la fidanzata aspettano un bebè.

Un figlio con Lucia

“All I want for Christmas is…” ha scritto Philipp Plein su Instagram il 25 dicembre, riprendendo la famosissima canzone di Mariah Carey, come caption di un video patinato e dolcissimo. E cosa vuole per Natale l’uomo che ha già tutto? Un figlio! Nelle immagini Lucia Bartoli cammina di spalle in una delle loro case da favola con addosso un completo pantaloni tutto paillettes, firmato ovviamente Philipp Plein. Poi toglie la giacca e raggiunge il compagno, mostrando il pancione di profilo. Lui le accarezza il ventre, i due si baciano. Il lancio di una linea di orologi, nuove boutique, ristoranti e hotel in apertura ma soprattutto un piccolino in arrivo: il 2022 di Plein si annuncia stellare. Auguri!

