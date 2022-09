Vita bassa e slip a vista, le vip riscoprono il trend degli anni Duemila

La moda è fatta di corsi e ricorsi e anche gli slip a vista che sbucano dai pantaloni a vita bassa hanno la loro seconda chance. A portarli in auge in Italia era stata Anna Oxa con un look sfoggiato al Festival di Sanremo che sulle prime aveva dato scandalo ma poi era diventato una tendenza (rivedilo QUI). Era il 1999 e quell’outfit aveva traghettato le scelte di stile tra il vecchio e il nuovo millennio. Come ogni trend, anche questo ha avuto il suo periodo di declino ma ora torna più vivo che mai. Le vip più audaci quest’estate lo hanno già sfoggiato in varie occasioni, tra le versioni più soft e quelle ad alto tasso erotico.

Elodie infiamma i follower

I fianchetti degli slip che sbucano dai pantaloni a vita bassa hanno conquistato le fashion addicted, prima fra tutti Elodie. La cantante, che spesso si concede outfit provocanti (guardala QUI con le foglie di fico sul seno) ha postato spesso dei look a tema, con la parte bassa degli slip o del costume che fa maliziosamente capolino sopra la cintura. Non solo: l’artista si è fatta portabandiera della tendenza, tanto da dedicarle la cover del suo ultimo album, Tribale, dove mostra chiaramente il retro del perizoma che fuoriesce dai pantaloni.

La moda esplode anche all’estero

Chiara Biasi sfoggia gli addominali scolpiti con crop top a righe e un paio jeans strappati oversize che lasciano scoperto il tanga a fiorellini Matinée. L’outfit di Elettra Lamborghini ha addirittura lo slip a vista incorporato. Ma non si tratta di una tendenza solo italiana: persino i brand e le star internazionali ne vanno matti. C’è ad esempio Balenciaga che propone il suo stile. La testimonial è Bella Hadid e nelle immagini della campagna indossa i jeans abbassati sui fianchi che lasciano scoperta la biancheria. Vittoria Ceretti scopre la mutanda e mescola top brand. La cantante Anitta invece sceglie il total black Versace, con i pantaloni attillati che svelano buona parte (e non solo i fianchetti) del perizoma stringato.

Decisamente più sobria (ma non meno maliziosa) Jennifer Lopez: anche lei lascia intravedere l’intimo, ma invece che gli slip indossa un paio di boxer. Resta da capire se questa moda ci accompagnerà anche lungo la stagione fredda. Sfoglia la gallery…

