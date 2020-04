MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Per tutte le tasche Come lo indossa 3.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con le poltroncine in studio tristemente vuote e nessuno ad acclamare i concorrenti eliminati all’esterno della Casa, questa Finale del Grande Fratello Vip passerà alla storia. Archiviato il consueto bagno di folla, la trasmissione si è trascinata avanti tenendo un discreto share nonostante le difficoltà logistiche. Ha pesato nelle ultime puntate l’assenza dell’opinionista Wanda Nara, unica presenza femminile del programma. L’argentina assicurava il consueto dettaglio scollacciato, condito con positività e cadenza spagnoleggiante.

La bellissima Paola Di Benedetto si è aggiudicata la vittoria e i 100.000 euro, che devolverà in beneficenza. Con un abito verde dai dettagli plissè Elisabetta Franchi ha conquistato i telespettatori che hanno deciso di premiarla col televoto.

Sullo schermo gli italiani hanno guardato gli ultimi abbracci consentiti in tv: Alfonso Signorini ha invitato i “vipponi” ad approfittarne, prima di tornare alla vita reale.

Collegati da casa propria in “smart working”, hanno fatto la loro parte anche gli altri coinquilini. Adriana Volpe elegante sul divano di casa, Clizia Incorvaia con un brindisi virtuale col suo Paolo Ciavarro (secondo classificato)…

Non poteva mancare la videochiamata con Wanda Nara, in quarantena sul lago di Como. L’argentina ha spiazzato il pubblico di Canale 5 con una mise a dir poco casalinga: una tshirt MC2 Saint Barth con l’iconica bocca simbolo dei Rolling Stones. Archiviati gli accessori di lusso, i lustrini e le scollature da paura delle prime puntate, la signora Icardi ha concesso scorci di vita reale. Un look da casalinga, una connessione a internet scadente, cinque figli da tenere a bada e un marito che per fortuna ha pensato alla cena.

Persino Mauro Icardi, sollecitato da Alfonso Signorini su cosa avessero bevuto a tavola ha confessato semplicemente: “Noi beviamo agua“, spegnendo qualsiasi spunto glamour o gossipparo del conduttore, che li ha congedati definitivamente (e ironicamente) con un “Ciao Wandona, goditela!”.

