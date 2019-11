Lo spacco hot di Wanda Nara svela il tattoo romantico

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Wanda Nara è un uragano. La moglie di Icardi ha sempre tanti progetti da seguire tra la famiglia, l’impegno come manager del marito e gli appuntamenti televisivi. Mamma di cinque figli, Wanda è solita portarsi i bimbi in giro per il mondo. Molto spesso la vediamo seduta in aereo con i piccoli al seguito, sempre entusiasti per la loro vita da globe-trotter.

Con Mauro Icardi in prestito al Paris Saint-Germain, Wanda Nara alterna le sue giornate tra Parigi e Milano. A breve dovrà inserire anche Roma tra le sue mete fisse. A partire da gennaio infatti Wanda affiancherà Pupo come opinionista al Grande Fratello Vip, che sarà condotto da Alfonso Signorini. Un ruolo importante per la Nara, che si fa sempre più strada in Mediaset.

Nonostante le nuove sfide, Wanda Nara è sempre presente a Tiki Taka, programma calcistico di Italia Uno. Per presenziare allo show di approfondimento sportivo, Wanda sfoggia abitualmente outfit sexy e rivelatori. L’ultima puntata non è stata da meno e ai più curiosi non è sfuggito un particolare piccante. Solo qualche giorno fa infatti la Nara aveva postato dei video che la ritraevano sdraiata su un lettino mentre si faceva tatuare sull’inguine. Una passione, quella dei tatuaggi, che non è certo nuova per lei, avendone già tantissimi su tutto il corpo.

Cosa si sarà fatta disegnare Wanda Nara sulla pelle? Dalle immagini pubblicate da lei al tempo si vedeva chiaramente un uccello. Quel che è certo è che in un selfie postato poco prima di andare in onda a Tiki Taka si nota chiaramente un cuoricino piccolissimo sul bacino. L’abito verde plissettato di Elisabetta Franchi ha due spacchi vertiginosi e Wanda si diverte a muoverli maliziosamente, per svelare dettagli hot. Dov’è finito l’uccello? Avrà preso il volo per lasciare posto al cuore? Attendiamo altri look infuocati per scoprirlo.

