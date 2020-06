Hanno fatto intenerire il cuore dei britannici (e del mondo intero) i recenti scatti del principe William con i tre figli, George, Charlotte e Louis. Un papà affettuoso e giocherellone, che va sull’altalena e si rotola nell’erba con i piccoli. Le immagini, scattate qualche settimana fa nella tenuta di Sandringham da Kate Middleton, fotografa appassionata, sono state rilasciate in occasione del compleanno di William, che il 21 giugno ha compiuto 38 anni. Un evento speciale che quest’anno è coinciso anche con la festa anglosassone del papà.

Bambini sorridenti, papà rilassato, mamma contenta dietro all’obiettivo: quella dei Duchi di Cambridge appare come una famiglia felice e, soprattutto, “normale”. Poco importa che in quelle fotografie ci siano ben due eredi al trono del Regno Unito. Il principe William e Kate Middleton non hanno mai nascosto di voler crescere i figli in un ambiente genuino, senza le regole ferree dell’etichetta reale. Questa loro scelta di vita ruota anche intorno al look dei principini, sempre consono per la loro età e decisamente low-cost.

Nelle tenere foto con papà William traspare la femminilità della principessa Charlotte, dolcissima nella salopette di John Lewis (22 euro) con ricamati fiori e animali, abbinata a una maglietta a righe di Boden (15 euro) e a delle scarpe in tela di Hampton Canvas (32 euro). Simile il look dei due maschietti, che comprende polo (Gap per Louis, 14,95 euro) e calzoncini per entrambi. I tre principini sono amati da tutti i sudditi ma anche Kate Middleton, che si fa ancora una volta portabandiera degli outfit a basso costo, fa il pieno di consensi.

Related Posts