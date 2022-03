La cantante mostra le calzature di cui si è appropriata la sera in cui ha vinto "Amici"

Sono passati più di dieci anni da quando Emma Marrone ha vinto Amici. Era, infatti, il 2010 quando la cantante ha avuto la meglio su tutti gli altri allievi, avviando così la sua straordinaria carriera. Ma non tutto si sa su quanto avvenne la sera della sua vittoria. E’ proprio Emma ora a raccontarlo ai suoi fan. Mentre è alle prese con un trasloco, l’artista ha, infatti, trovato degli oggetti “rubati” a Maria De Filippi.

“Ho trovato le scarpe che ho rubato a Maria De Filippi la sera che ho vinto Amici“, ha scritto in una storia Instagram, mostrando la foto della “refurtiva”. Non solo: Emma Marrone ha anche pubblicato un’altra foto in cui confessa di aver sottratto alla presentatrice tv anche altri due tipi di calzature. Si tratta di due paia di unkle boot e delle open toe nere: modelli un po’ datati, difficili da indossare adesso.

Nulla di grave, ovviamente. Emma Marrone parla di furto, ma possiamo ipotizzare si sia trattato di un regalo, magari su richiesta, dell’allieva vincitrice del talent alla conduttrice. Da quando la cantante ha frequentato la scuola di Canale 5 ha sempre avuto uno splendido rapporto con Maria De Filippi, tanto che a distanza di molti anni le due sono ancora molto legate.

La conduttrice invita spesso l’artista nelle sue trasmissioni, e lei accetta ogni volta volentieri. Quando torna nella scuola di Amici si commuove e spiega sempre che “è come tornare a casa”. Da lì è iniziata la sua straordinaria carriera, fino all’ultima strepitosa esibizione, sul palco di Sanremo. Di Gucci vestita, l’artista ha cantato “Ogni volta è così”, piazzandosi al sesto posto della classifica.

Related Posts